Muffe e umidità sono nemici da contrastare continuamente. Esse si formano nelle nostre case quando trovano le condizioni ideali per proliferare. Non tutti sanno, però, che ci sono delle convinzioni radicate nel tempo e in cui molti credono che ci rendono difficile combattere questi due nemici. Una volta svelati i miti da sfatare su muffe e umidità in casa di cui nessuno è a conoscenza sarà più semplice combatterle. Affinché i nostri sforzi non siano controproducenti, è bene sapere queste cose.

I muri respirano

Non è vero. I muri, non essendo organismi viventi non possono respirare. Semmai i muri traspirano e infatti la traspirazione è capacità di eliminare l’umidità in eccesso. I muri però possiedono una scarsa capacità di traspirazione, che si aggira intorno al 2%. I restanti 98% devono essere garantiti attraverso la giusta ventilazione degli ambienti e l’aerazione. In questo modo potremo limitare l’accumularsi di umidità in eccesso.

Aprire le finestre la mattina è sufficiente

Questo è un grande errore. Pensare che il semplice gesto di far arieggiare gli ambienti la mattina sia sufficiente per tutta la giornata è sbagliato. L’aria deve circolare continuamente per mantenere gli ambienti sani e con il minor indice di umidità. È molto importante dunque la continuità, più che la quantità. La Redazione consiglia di arieggiare gli ambienti per pochi minuti ma più e più volte al giorno.

Il deumidificatore come soluzione

Il deumidificatore è un dispositivo che, come dice il nome stesso, ha il compito di togliere l’umidità in eccesso in una stanza. Questa soluzione è sì efficace, ma anche poco economica in quanto non è a basso impatto energetico. Inoltre, il deumidificatore non favorisce il ricambio dell’aria, ma soltanto il ricircolo della stessa, quindi senza eliminare CO 2 .

Le lampade di sale servono contro l’umidità

Le lampade di sale dell’Himalaya, contrariamente a quanto si pensi, non hanno effetti sull’umidità. Infatti, sebbene il sale sia in grado di assorbire una quantità di umidità, questa è davvero minima. In ogni caso, questa umidità viene prima assorbita e poi rilasciata in un secondo momento e non eliminata. Pertanto, utilizzarle a questo scopo è del tutto inutile.

Svelati i miti da sfatare su muffe e umidità in casa di cui nessuno è a conoscenza è importante tenerli presente per mantenere sano l’ambiente domestico.

