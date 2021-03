Come sappiamo le donne si dividono a metà. Da una parte abbiamo chi preferisce uscire di casa sempre al naturale e chi invece ama passare ore e ore davanti allo specchio.

Purtroppo spesso il poco tempo a disposizione non ci permette di ritagliarci grandi spazi per truccarci come vorremmo. C’è chi ama sperimentare nuovi colori e nuove linee. In tante seguono innumerevoli tutorial online per scoprire nuovi effetti che ci rendano sempre più belle e affascinanti.

Sono davvero tanti i trucchi per nascondere o valorizzare i nostri lineamenti e la nostra fisionomia.

Come si dice il trucco può fare miracoli.

Quando i gusti cambiano

In questo articolo vogliamo parlare di un piccolo trucco che può risolverci qualche problemino. Ci sarà capitato di ritrovarci con tantissimi rossetti utilizzati pochissime volte e che non mettiamo più.

Questo succede quando nel tempo i gusti cambiano e di tante cose che abbiamo comprato qualche tempo fa non sappiamo più che farcene. Ad esempio questo succede tante volte con qualche rossetto o con i lucidalabbra.

È da qualche anno che stanno andando di moda i rossetti opachi che danno un effetto completamente diverso dai rossetti lucidi. Un rossetto dello stesso colore, cambierà totalmente a seconda che sia lucido o opaco. Oggi vogliamo svelare l’incredibile effetto di una spolverata di cipria su un qualsiasi rossetto lucido.

L’applicazione della cipria sul rossetto

In realtà l’applicazione è molto semplice. Basterà applicare sulle labbra, dopo averle idratate correttamente, il nostro rossetto lucido come siamo sempre state abituate a fare. Ora per eliminare l’effetto lucido e donargli l’opacità che andiamo cercando servirà un velo della nostra cipria. Quindi passiamo il dito nella cipria e andiamo ad applicarla sulle nostre labbra sopra al rossetto.

In pochi secondi, il nostro rossetto si trasformerà. È possibile svolgere la stessa operazione utilizzando il fard al posto della cipria. Ricordiamoci che in base al colore del fard o della cipria, il colore del nostro rossetto potrebbe variare appena. Potremmo renderlo quindi più chiaro o più scuro a nostro piacimento.

Ecco perciò svelato l’incredibile effetto di una spolverata di cipria su un qualsiasi rossetto lucido.