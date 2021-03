Ci sono delle azioni dei nostri cani che consideriamo spesso strane e bizzarre. E una di queste è sicuramente quella che vede i nostri amici a quattro zampe bere l’acqua dalla toilette. Non riusciamo davvero a capire il perché di questa loro passione. Ma sicuramente, chiedendo a diversi padroni di animali, molti risponderanno che anche il loro Fido ha questa strana abitudine. Per quanto assurda ci possa sembrare, però, questa azione ha una spiegazione.

Perciò, andiamo a vedere qual è il sorprendente motivo per cui i nostri cani amano così tanto bere l’acqua dal WC!

Scopriamo il perché di quest’azione molto comune

Bere l’acqua dal WC può sembrare senza senso. Ma per i nostri amici pelosi una ragione c’è, eccome! I cani, infatti, bevono l’acqua dal water perché la trovano più fresca rispetto a quella che si trova nella ciotola magari da qualche ora. In più, i comportamentisti dei cani hanno scovato un’altra ragione davvero interessante. Infatti, i cani bevono l’acqua della toilette perché sono spinti dalla natura. Non dimentichiamoci che discendono dai lupi. E questi sono soliti bere acqua corrente, perché abbassa il rischio di avvelenamento. I cani, quindi, seguendo l’istinto, preferiscono bere l’acqua del water!

Dunque, ecco il sorprendente motivo per cui i nostri cani amano così tanto bere l’acqua dal WC!

Ecco cosa possiamo fare per far smettere al nostro cane di bere l’acqua dal water

Ci sono ovviamente dei modi in cui possiamo evitare che il nostro cane compia questa azione. Primo fra tutti è quello di abbassare la tavoletta. Inoltre, dobbiamo sempre stare attenti all’acqua che lasciamo nella ciotola del nostro Fido. Cerchiamo di cambiarla almeno 4 volte al giorno, così che sarà sempre fresca. In questo modo il cane non sentirà il bisogno di bere quella del WC. Per assicurarci che l’acqua non si scaldi in fretta, possiamo optare per una ciotola in acciaio o in ceramica, gettando via quella di plastica.

