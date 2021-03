Wall Street continua a vivere alti e bassi di breve termine e non prende una direzione precisa. Ogni giorno infatti, si alternano segnali contrastanti e questa situazione rende l’operatività molto difficile.

La nostra attenzione è puntata sulla chiusura di contrattazione di questa settimana, in quanto definirà uno scenario attendibile fino alla fine del mese almeno.

Sottovalutazione del 76% per Biogen a Wall Street e potrebbe essere vicina una fase direzionale rialzista. La società scopre, sviluppa, produce e fornisce terapie per il trattamento di malattie neurologiche e neurodegenerative in tutto il Mondo. Facciamo prima una premessa. nell’ultimo anno, con la diffusione della pandemia tutti hanno capito quando sia importante la ricerca scientifica e gli studi sulle possibili cure di diverse malattie. Fra i macro trend del futuro un posto di rilievo è proprio dato alle biotecnologie e alla loro ricerca. Quindi, puntare sul settore è per molti analisti un’ottima opportunità.

Analisi sommaria di bilancio e previsioni sui prezzi

Biogen (NASDAQ:BIIB) da inizio anno ha segnato il minimo a 238,40 ed il massimo a 296,38. Il titolo è passato dai 3,67 dell’anno 1991 agli attuali 272 dollari circa con una crescita stratosferica del 7.453%.

Continuerà questa crescita?

Le nostre proiezioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 214,71/234,45

area di massimo attesa 365,11/400,51.

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un prezzo obiettivo in area 294 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value di circa 485 dollari.

Sottovalutazione del 76% per Biogen a Wall Street e potrebbe essere vicina una fase direzionale rialzista

C’è un’elevata probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato ma per avvalorare questa tesi, i corsi azionari da questo momento in poi, devono continuare a salire. Fino a quando non verrà rotto al ribasso il supporto di 260 dollari, le probabilità che si continuerà a salire sono molto elevate. In questo caso, l’obiettivo da raggiungere per/entro la fine dell’anno verrebbe posto in area 365,11/400,51.

Si procederà per step.