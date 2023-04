Svelato in anticipo chi sarà eliminato il 2 maggio dall’Isola dei Famosi (spoiler). L’oroscopo cinese non ha dubbi

L’Isola dei Famosi ha già emesso il primo verdetto nella scorsa puntata. Marco Predolin ha dovuto lasciare gli altri concorrenti andando sull’isola di Sant’Elena. Adesso, ci sono quattro concorrenti in nomination, ovvero Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Per sapere in anticipo chi uscirà, ci affidiamo all’oroscopo cinese.

Dovremo aspettare fino al 2 maggio per vedere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi, essendo lunedì il Primo Maggio, giorno della Festa dei Lavoratori. I tanti spettatori che guardano il reality show di Canale 5, ovvero 2.983.000 nella puntata del 24 aprile, avranno un giorno in più per votare. Televoto che, questa settimana, coinvolge quattro concorrenti, anche se, in realtà si tratta di due concorrenti singoli e una coppia.

Infatti, i naufraghi hanno nominato Nathaly Caldonazzo e la coppia, anche nella vita, formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Poi è toccato ad Andrea Lo Cicero indicare il nome del terzo concorrente in gara. E lui, cercando di giustificare la sua scelta, ha indicato quello di Fiore Argento. Che non ha preso certo come uno stimolo il fatto di essere entrata in nomination.

Grazie all’oroscopo, la scorsa settimana, avevamo predetto l’uscita di Marco Predolin

Insomma, fino al 2 maggio ne vedremo delle belle tra i vari concorrenti per capire chi, tra quelli nominati, finirà a Playa Sant’Elena con Predolin. A tal proposito, venerdì scorso ProiezionidiBorsa aveva svelato in anticipo che a dover lasciare Playa Tosta sarebbe stato Marco Predolin, grazie all’oroscopo.

Infatti, Predolin, del segno dell’Ariete, aveva un inizio settimana che non prometteva niente di buono. A differenza dell’altra nominata, Helena Prestes, nata sotto il segno del Cancro, che aveva nel destino sette giorni tranquilli. Del resto, avevamo previsto con anticipo anche la vittoria di Nikita al Grande Fratello Vip.

L’oroscopo cinese si basa sull’anno di nascita per stabilire a quale animale apparteniamo

Vediamo, allora, se le stelle ci aiutano, in anticipo, a capire chi uscirà martedì. Grazie all’oroscopo cinese, è svelato in anticipo chi sarà eliminato. Parliamo della puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi. Come molti Lettori sanno, l’oroscopo cinese si basa sull’anno di nascita.

Grazie a quello possiamo risalire al nostro segno zodiacale cinese che corrisponde ad un animale. E ogni segno ha la sua specifica caratteristica, esattamente come nel nostro oroscopo tradizionale. Anche in questo caso, per chi non lo sapesse, siamo alle prese con 12 segni, come detto, determinati dal nostro anno di nascita. Vediamo quelli dei concorrenti in nomination.

Svelato in anticipo chi sarà eliminato nella puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi. Te lo saresti mai aspettato?

La showgirl ed attrice Nathaly Caldonazzo è nata a Roma il 24 maggio del 1969. Quindi, secondo l’oroscopo cinese, è del Gallo. Fiore Argento, invece, nata il 3 gennaio 1970, sempre a Roma, è sorella di Asia e figlia di Dario ed è anche lei del Gallo. E veniamo alla coppia: Alessandro Cecchi Paone è nato, a Roma, il 16 settembre 1961 ed è un Bufalo. Il compagno Simone Antolini, invece, è nato il 1°ottobre 1999 e quindi, per l’oroscopo cinese, è del Coniglio.

Ebbene, se è vero che il Coniglio ha un 2023 molto positivo, per quanto concerne il Bufalo sono previste molte difficoltà. E il Gallo? Le previsioni dicono che, come aspirazioni di successo, riuscirà a realizzare quello che si aspetta. Anche se non nell’immediato. In pratica, Cecchi Paone è quello messo peggio e potrebbe determinare l’eliminazione della coppia. Vedremo se il buon oroscopo di Antolini riuscirà a salvarli.