La chiusura settimanale potrebbe spingere le quotazioni del titolo Cleanbnb verso un rialzo del 40%

Dopo un pessimo ultimo anno di contrattazioni le azioni Cleanbnb potrebbe essere sul punto di dare una svolta rialzista al loro destino. Cleanbnb è una società con sede in Italia, che fornisce servizi ai proprietari di immobili residenziali che li assistono nell’affitto delle loro proprietà. È specializzata nell’affitto a breve termine. Non deve, quindi, sorprendere che nell’ultimo anno abbia avuto qualche difficoltà, la pandemia, infatti, ha limitato gli spostamenti degli italiani per vacanze e non solo. Quello che sorprende, però, è la debolezza rispetto ai suoi competitors del settore Real Estate. Il titolo, infatti, nell’ultimo anno ha perso il 4% a fronte di un guadagno medio del 70%.

Le cose, però, stanno cambiato e negli ultimi 3 mesi il titolo si sta comportando molto bene guadagnando forza relativa. Tanto che la chiusura settimanale potrebbe spingere le quotazioni verso un rialzo del 40%. Il problema è che già in passato, come riportato più volte nei nostri report, più volte il titolo ha fallito il break rialzista.

Come si vede dal grafico siamo alla seconda settimana durante la quale il titolo sta cercando di rompere al rialzo la forte resistenza in area 1,20 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 1,42 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 1,64 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe favorire una discesa fino in area 1,06 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe scattare l’inversione ribassista. In questo caso si potrebbero tornare a rivedere i minimi storici in area 0,7 euro.

La valutazione del titolo Cleanbnb

Adesso concentriamoci sulla valutazione della società Cleanbnb. Qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono buone indicazioni. La prospettiva cambia completamente se si guarda ai prossimi 3 anni e, in particolare, alla crescita prevista per gli utili aziendali. Secondo le stime più recenti gli utili di Cleanbnb cresceranno a un ritmo medio annuo del 111% per i prossimi tre anni. Non deve, quindi, sorprendere che gli analisti abbiano un consenso comprare con una sottovalutazione di circa il 35%.

La chiusura settimanale potrebbe spingere le quotazioni del titolo Cleanbnb verso un rialzo del 40%: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Cleanbnb (MIL:CBB) hanno chiuso la seduta del 17 febbraio in rialzo del 3,45% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,20 euro.

Time frame settimanale