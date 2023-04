Cosa accadrebbe alla mia salute se bevessi vino ogni giorno? La risposta della scienza mette tutti in crisi

Il vino è una delle bevande più amate dagli Italiani e in tutto il Mondo. Ogni giorno è sulle nostre tavole ed è una tradizione millenaria. A volte ti chiedi se faccia bene o male, e se ci siano pericoli per la salute. Ma la risposta della scienza ci lascia a bocca aperta.

L’Italia è uno dei Paesi più grandi tra i produttori di vino. Persino il più diffuso al Mondo è italiano e si produce in Emilia Romagna. Si tratta del Lambrusco un vino che per la sua gradazione non elevata e per le sue famose bollicine è amato dappertutto.

La varietà italiana

Ogni regione italiana ha i suoi vini e la particolarità della nostra terra è proprio la sua varietà climatica. L’Italia infatti è un Paese unico, in cui ogni zona offre prodotti diversi grazie al suo clima variegato. Nascono così i vini più celebri e più antichi come il Falerno, il Greco di Bianco, l’Aglianico, il Nebbiolo, la Vernaccia di San Gimignano, il Pinot grigio e tanti altri. Oltre al vino, anche la qualità della birra italiana è molto cresciuta. Ma chiediamoci che succederebbe alla mia salute se bevessi vino a ogni pasto.

Benefici e danni del vino

A volte può capitare a tavola, soprattutto fra amici, di alzare un po’ il gomito. In effetti l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare un bicchiere di vino a pasto. Perciò al massimo due bicchieri di vino al giorno e durante i pasti principali. C’è in effetti un motivo che ci spinge a chiederci: cosa accadrebbe alla mia salute se bevessi vino ogni giorno.

Alcuni studi hanno messo in evidenza che quantità modeste di vino possono aiutare a mantenere in buona salute il sistema cardiovascolare. Non tutti sono d’accordo, convinti che il vino, essendo un alcol, faccia male. Chi ha ragione? Molto dipende anche dalla quantità. Se si superasse quella raccomandata, allora il vino potrà agire in modo negativo sulla salute.

Cosa accadrebbe alla mia salute se bevessi vino a tavola ogni giorno?

Per mettere d’accordo chi consiglia di bere vino e chi invece lo sconsiglia, ecco uno studio dell’Università di Victoria in Canada. I ricercatori, per tagliare la testa al toro, hanno insieme ben 107 studi che riguardano questo argomento. Studi che hanno coinvolto quasi 5 milioni di partecipanti.

Ebbene i risultati sono abbastanza stupefacenti. Secondo i ricercatori ci sono delle prove abbastanza deboli per dire che il vino faccia bene alla salute. D’altro canto non si può nemmeno dire il contrario. Infatti dalle ricerche non risulta che il vino faccia male, quando bevuto in moderate quantità, né però è evidente che faccia bene. Così fra chi beve vino in modo moderato e chi non ne beve, non si può dire che ci siano grandi differenze.

Tuttavia risulta dai diversi studi che chi beve più della dose consigliata, costui aumenta il rischio di morte. In fondo bisogna ricordarsi che il vino è un alcol.