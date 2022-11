Gli inaspettati motivi per cui l’oblò della lavatrice non si apre e rimane bloccato

Così come gli elettrodomestici ci hanno facilitato la vita quotidiana, potrebbero anche darci dei problemi. Pensiamo alle volte in cui la lavastoviglie non funziona bene, oppure quando il frigorifero non raffredda come dovrebbe gli alimenti. La lavatrice non è esclusa dal gruppo e, forse, è l’elettrodomestico che dà più problemi di perdite di acqua, di lavaggi non svolti correttamente e di cattivi odori.

Per ogni elettrodomestico della casa è molto importante rispettare la regolare manutenzione. Tuttavia, ci sono degli inaspettati motivi per cui l’oblò della lavatrice può non aprirsi e non sempre dipende da una manutenzione scorretta.

Le cause di questo inconveniente possono essere diverse. Prima di chiamare un tecnico, si può cercare di capire quali siano. È naturale, però, che per risolvere il problema è necessario chiamare l’assistenza, un tecnico, un idraulico oppure una persona con esperienza.

Gli inaspettati motivi per cui l’oblò della lavatrice non vuole saperne di aprirsi

Iniziamo subito con il dire che, quando un lavaggio termina, l’oblò rimane bloccato per qualche secondo per motivi di sicurezza. Così come può non aprirsi se la lavatrice è ancora accesa. Inoltre, non si apre se si ha un problema all’alimentazione elettrica.

Detto questo, in condizioni normali, se lo sportello rimane incastrato, i problemi possono essere i seguenti:

serratura danneggiata: il connettore elettrico, che serve per tenere tutto ben chiuso nella fase di lavaggio, potrebbe essersi danneggiato;

maniglia rotta o danneggiata: c’è sempre una levetta da azionare per aprire lo sportello, se questa è danneggiata o rotta impedirà la corretta apertura dell’oblò;

sensore di temperatura o pressostato guasto: se trasmettono informazioni sbagliate sulla temperatura e sul livello dell’acqua la lavatrice non si aprirà;

errore: quando si verifica un codice di errore significa che una parte della lavatrice è soggetta ad un malfunzionamento e si accenderanno delle spie;

pompa o filtro intasati: questo porterà una quantità di acqua ancora presente nel cestello al termine del lavaggio; per questo motivo la lavatrice entrerà in blocco;

scheda elettronica: il problema potrebbe essere a monte, ovvero nella scheda che controlla tutto il funzionamento dell’elettrodomestico.

Prima di arrivare a pensare ad un guasto della scheda elettronica, naturalmente, bisogna controllare tutto quello descritto prima.

Come risolvere il problema

Quando si verifica un danno o si trova un difetto in una parte della lavatrice, la soluzione giusta è ripararla oppure sostituirla. Questo deve avvenire per forza di cose con la maniglia, ad esempio, ma anche con la serratura, con sensore di temperatura e pressostato.

In caso il problema fosse, invece, un’ostruzione bisogna affrettarsi a liberare il filtro e la pompa di scarico. Tuttavia, se anche queste presentano dei difetti o dei danni irreparabili, rimane solo la sostituzione. Per quanto riguarda il problema alla scheda elettronica, invece, soltanto un esperto potrà determinare quale possa essere e come intervenire.