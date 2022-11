Tende pulite e profumate per tutto l’inverno con i segreti della nonna contro puzza e umidità

Piogge e umidità sono tipiche della stagione autunnale. Un vero incubo che potrebbe compromettere il benessere degli ambienti casalinghi e chi li vive ogni giorno. Per questo motivo, mantenere sotto controllo il tasso di umidità all’interno delle mura domestiche è importante. Si cerca, dunque, di trovare le soluzioni migliori per poter procedere normalmente alle faccende domestiche, evitando il più possibile di aumentare l’umidità. Ad esempio, bisognerebbe stare attenti a non depositare troppa acqua quando laviamo il pavimento. A tal proposito, ricordiamo anche che esistono dei trucchetti formidabili per igienizzare velocemente il mocio ed evitare che puzzi dopo l’uso. Chi vuole asciugare il bucato in casa, invece, dovrebbe conoscere le astuzie per farlo facilmente anche senza asciugatrice.

Attenzione anche alle tende di casa. Amatissime per abbellire e arredare gli ambienti interni, eppure così difficili da lavare, soprattutto nel periodo invernale. Il motivo è semplice! In genere, per evitare la stiratura, il trucchetto è quello di lasciarle asciugare all’aperto e montarle ancora umide per far distendere maggiormente il tessuto. Un metodo favoloso in estate, ma che sarebbe difficile replicare durante l’inverno. Innanzitutto, perché asciugare le tende all’aperto potrebbe non essere possibile a causa del maltempo, inoltre, perché montarle in casa ancora bagnate favorisce l’umidità. Per questo motivo, suggeriamo alcuni piccoli escamotage per lavare e asciugare le tende in inverno.

Piccoli trucchi della nonna per tende pulite e profumate per tutto l’inverno

Il primo consiglio è sempre quello di leggere attentamente l’etichetta delle tende. Sembra banale ma è tutt’altro che scontato. In linea generale, possiamo affermare che per le stoffe delicate, si consiglia di prediligere un lavaggio a mano con sapone di Marsiglia, bicarbonato e qualche goccia di essenza di lavanda. Una volta lavate e strizzate, avvolgerle in qualche asciugamano per assorbire più acqua possibile.

Chi, invece, vuole lavare le tende in lavatrice, dovrebbe optare per un programma di lavaggio dedicato ai capi delicati. Si consiglia di non superare i 30 gradi e di usare una centrifuga leggera.

Per l’asciugatura, invece, resta la regola di montare le tende ancora un po’ umide, tuttavia, per le nonne bisognerebbe:

per avere tende pulite e profumate lavarle di notte e di montarle durante il giorno, quando l’umidità in casa non dovrebbe essere altissima.

Per contrastare la formazione di umidità ed evitare la puzza di muffa le nonne suggeriscono di posizionare una ciotola con dell’aceto bianco proprio sotto la tende durante l’asciugatura.

Inoltre, è opportuno anche ricordare che rigenerare l’aria nella stanza è fondamentale per evitare umidità e cattivi odori.

Infine, si potrebbe posizionare un barattolo di vetro con del sale grosso, oppure del riso o del semplice bicarbonato.

Come creare un deodorante fai da te

Per rinfrescare le tende senza lavarle, invece, si consiglia di creare un facile deodorante spray. Mescolare 500 ml di acqua, possibilmente distillata, con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 5 gocce di un olio essenziale preferito. Scaldare prima l’acqua in un pentolino, poi versarci il bicarbonato e infine l’olio essenziale. Mescolare e versare in un contenitore spray. A questo punto, ricordarsi di agitarlo prima dell’uso e poi spruzzarlo una volta a settimana sulle tende. Un profumo delizioso si propagherà per tutta la stanza.