Il geniale trucchetto per girare la frittata senza romperla o farla cadere e averla perfetta

Quando si ha poco tempo a disposizione si può optare per una buona frittata. Basta avere un paio di uova fresche, romperle, sbatterle e aggiungere un po’ di formaggio e un po’ di sale. Naturalmente, ognuno prepara questo piatto come più gli piace.

L’errore che in molti fanno durante la preparazione, però, è quella di romperla. Nel tentativo di girarla per farla cuocere anche dall’altro lato ecco che si spezza. Ma vedremo il geniale trucchetto per girare la frittata senza romperla o farla cadere per un ottimo risultato. Basta adottare qualche banale accorgimento, niente di più.

Prima, tuttavia, occorre scegliere con cura gli ingredienti. Se ci troviamo in autunno perché non scegliere la zucca, ad esempio? Oppure aggiungere le patate, molto nutrienti e salutari, sempre disponibili tutto l’anno. In ogni caso, a prescindere dalla ricetta, attenzione a quando è il momento di girarla.

Il geniale trucchetto per girare la frittata senza romperla è facilissimo

Tante volte nella preparazione di piatti in padella ci divertiamo a farli saltare per girarli. Girare la pasta, una piadina oppure la frittata è importante in modo da far assorbire bene tutti gli ingredienti presenti nella padella. Oppure, è importante per cuocere la pietanza anche dall’altro lato.

Nel caso di una frittata di uova, in cui bisogna fare attenzione a come si rompono, per girarla sarà utile un piccolo aiuto, quasi banale. Basta prendere un piatto piano, capovolgerlo sulla padella, prenderne il manico e capovolgere tutto. La frittata andrà a finire sul piatto e a questo punto basta farla scivolare delicatamente di nuovo sulla padella.

Dopo qualche minuto, sarà cotta perfettamente anche dall’altro lato in modo da avere una cottura omogenea. Basterà rimetterla nel piatto e servirla come si preferisce. L’aggiunta di ingredienti può avvenire anche successivamente, appena prima di portarla a tavola.

Qualche consiglio per un piatto eccezionale

Abbiamo già detto che nella frittata ognuno può mettere quello che vuole a seconda dei suoi gusti. I prodotti disponibili variano in base alla stagione. Tuttavia, per fare un piatto perfetto bisogna ricordarsi alcune cose:

inclinare la ciotola per sbattere le uova;

usare una forchetta;

tagliare pezzi piccoli di altri ingredienti;

mettere nella padella un po’ di olio o burro prima di versare il composto;

aiutarsi durante la cottura inclinando la padella;

usare una palettina di legno.

Seguendo queste piccole accortezze si avrà un piatto perfetto, senza grumi, cotto al punto giusto, buono e nutriente.

I benefici e le controindicazioni

La frittata si può fare con uova intere, si può fare con albumi, aggiungere più ingredienti salutari, come le erbe aromatiche. Ci sono tante ricette diverse, ma quello che conta è che è molto salutare se inserita nella dieta nel modo corretto.

Infatti, contiene molta acqua, proteine, ferro, calcio, potassio e sodio. Sono presenti anche diverse vitamine, come vitamina A, tiamina, niacina. D’altro canto, però, contiene anche grassi e potrebbe non essere molto digeribile se cotta troppo a lungo.