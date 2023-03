Quanto sai risparmiare? Scoprilo con il nostro quiz!

Breve, chiaro e coinciso: questo è il nostro test sul risparmio. Al giorno d’oggi non ci pensiamo, ma dopo la pandemia e la guerra, risparmiare sta risultando sempre più fondamentale. Buon quiz!

I soldi cosa sono? Un valore, ovvio. E tu, che valore gli dai? Ma soprattutto, come li spendi? Hai un metodo tutto tuo? E poi, quanto ne sai sul risparmio? È questa la domanda principale e per capirlo serviranno anche altre. Il nostro quiz ti aiuterà a scoprirlo e magari a riflettere, sia in bene che in male, dipende dal tuo caso e dal risultato delle risposte alle domande. Ti auguriamo un buon test!

Quanto sai risparmiare: domande del test

1. I soldi fanno?

A. Preoccupare

B. Sono per essere spesi

C. La felicità

2. Trovi 500 euro per strada a terra, qual è la tua reazione?

A. Organizzo una cena con amici e famiglia

B. Parto immediatamente per un viaggio

C. Metto da parte i soldi per risparmiare

3. Risparmiare serve?

A. No, i soldi servono per spenderli, altrimenti non si vive

B. Non lo so, ma potrebbe essere utile per un futuro, magari posso investire

C. Certo che sì, soprattutto per raggiungere i miei obiettivi, proteggermi dagli imprevisti

4. Come gestisci i soldi?

A. Ho molte spese ma preferisco anche comprare qualcosa per me

B. Adoro spendere ma anche tenere qualcosa da parte, non sempre

C. Non spendo per cose inutili, il resto che avanza lo metto da parte

5. Quante volte controlli le spese?

A. Mai

B. Qualche volta, settimanalmente o mensilmente

C. Sempre, tutti i giorni

Risposte quiz, ecco il tuo risultato

Maggioranza di A: mediocre, non ne sai molto sul risparmio, infatti potresti essere sotto l’effetto del capitalismo e ti piace spendere i soldi.

Maggioranza di B: tra buono e sufficiente, ne sai poco e niente di come risparmiare soldi e allo stesso tempo ti godi la vita ma provi ad investire, pensando di risparmiare ma non con il modo giusto.

Maggioranza di C: eccellente, ne sai tanto sul risparmio e sai come risparmiare. Vai avanti così!

Ecco, oggi hai scoperto quanto sai risparmiare, finalmente. Ci avevi mai pensato, oltretutto? In base alla risposta che hai ricevuto, quello potrebbe essere il tuo risultato. Che tu abbia lo stipendio cartaceo, su una carta di credito alle Poste o della Banca, devi fare sempre attenzione a come spendi i soldi, se hai voglia di risparmiare per ovvi motivi, che possono essere dal più piccolo al più grande. Per esempio i vari obiettivi della vita: investire in progetti personali per la carriera, macchina, casa, ecc.