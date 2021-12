Natale è dopodomani eppure in molti di noi non hanno ancora concluso la lista di regali da fare a Natale. Tra impegni e sbadataggine, tanti non sono riusciti a ritagliarsi un momento per andare per negozi alla ricerca del giusto regalo.

Non ha senso disperarsi, ora vedremo alcune soluzioni davvero ottime per risolvere questo problema. Ecco, dunque, l’idea furba per fare i regali all’ultimo minuto, perfetta per i soliti ritardatari.

Basta usare l’ingegno

Potrebbe essere che non abbiamo tempo o voglia di uscire di casa per fare i regali oppure che siamo relegati in casa perché malati oppure in quarantena. Potrebbe essere anche che non abbiamo voglia di andare ad ammassarci nei negozi pieni di clienti e nelle strade trafficate. In ognuno di questi casi dobbiamo sapere che nell’era di Internet e della tecnologia non è necessario uscire di casa per fare acquisti e lo stesso vale per i regali di Natale.

Grazie ad Internet possiamo fare regali stando comodamente seduti alla scrivania. Ora, perciò, vedremo alcune idee da acquistare online che non siano le solite banalità.

Innanzitutto, possiamo optare per un acquisto direttamente dal marchio che desideriamo, moltissimi offrono la spedizione in giornata, che verrà recapitata direttamente al destinatario. In questo modo possiamo comprare un profumo, abiti e addirittura accessori tecnologici.

Se invece vogliamo acquistare da un negozio, dovremo metterci d’accordo con il proprietario, che sicuramente accetterà pagamenti elettronici e spesso ha un servizio di consegne a domicilio.

La prima idea furba è quella di acquistare dei buoni acquisto online della marca del prodotto che vorremo regalare. Offrono questo servizio le librerie, i supermercati, le compagnie di streaming e addirittura i negozi di abbigliamento.

Non ci resta che andare sul sito dell’attività oppure contattare i proprietari e fare la transazione tramite bonifico bancario. Riceveremo presto un buono virtuale che potremo mandare al nostro caro via mail o via messaggio.

Un’altra idea ottima per fare un regalo dell’ultimo minuto è quella di regalare un viaggio. Dato che regalare un intero viaggio è un rischio, perché non sappiamo le effettive date e preferenze che il destinatario avrà, possiamo realizzare un buono presso una compagnia aerea.

Realizzeremo sicuramente un regalo inaspettato ed utilissimo, soprattutto per chi ama viaggiare. Anche in questo caso possiamo mandarlo direttamente via mail o messaggio oppure stamparlo e metterlo in una busta.

