Per molti cucinare è un’attività rilassante e divertente. Specialmente durante le vacanze, ci si può sbizzarrire con ricette più complesse o con ingredienti che solitamente non si usano. Le feste sono anche una splendida occasione per portare in tavola un bel piatto di frittura.

Abbiamo visto che nella tradizione di molte Regioni italiane, il fritto di pesce o di verdure è una tradizione irrinunciabile. Per esempio, questa ricetta di baccalà fritto croccante è talmente gustosa da far venire l’acquolina in bocca.

Tuttavia, solitamente, nella preparazione di pesce e fritti c’è un problema che può intimidire. Si tratta del cattivo odore che impregna tutta la cucina dopo aver finito. L’olio bruciato, in più, rilascia unto invisibile in tutta la stanza. L’odore di pesce può davvero essere insopportabile e restare nell’aria per giorni. Ma dopo aver letto questo articolo, capiremo che non c’è bisogno di rinunciare a un pranzetto di Natale con fritto e pesce, ed ecco perché.

Come diventa semplice eliminare i cattivi odori

Ecco come eliminiamo l’insopportabile odore di pesce o di fritto profumando la cucina con questo trucco geniale con 2 scarti naturali. Ci serviranno due ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre cucine. Spesso abbiamo sentito dire che bollire l’aceto è uno dei metodi più veloci per togliere l’odore di cibo dalla cucina. Sulla scia di questo rimedio, oggi utilizziamo il vino avanzato o inacidito.

Quando si mangia pesce è normale accompagnarlo, di solito, con una bottiglia o due di vino. Solitamente, in questi casi, le persone amano consumare vino bianco. Ma negli ultimi anni si è abbandonata questa tradizione grazie a vini rossi amabili e fruttati che si sposano perfettamente con questo tipo di pietanze. Per il nostro rimedio useremo i fondi di vino rimasti.

Il secondo ingrediente è il pane. Capita spesso di scartarne la mollica o che dalla cena rimangano delle fette tagliate. Tra poco scopriremo come sfruttarle per eliminare una volta per tutte gli odori della cucina.

Eliminiamo l’insopportabile odore di pesce o di fritto profumando la cucina con questo trucco geniale con 2 scarti naturali

Dopo aver finito di cucinare o di friggere, puliamo tutta la cucina usando aceto o succo di limone. Infatti, questi ingredienti sono fantastici per pulire l’unto e togliere odori forti dalle superfici.

Poi prendiamo un pentolino e riempiamolo d’acqua. Mettiamola a bollire e dopo qualche minuto versiamo i fondi di vino, rosso o bianco vanno entrambi bene. Subito dopo prendiamo la mollica o la fetta di pane avanzato.

Immergiamola completamente nell’acqua che sta sobbollendo. La mollica assorbirà gli odori, mentre l’odore del vino profumerà la stanza. In alternativa al vino usiamo anche degli olii essenziali.