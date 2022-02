In una famiglia di tre persone abbiamo almeno sei paia di scarpe da tenere a portata di mano. Non parliamo poi del paio elegante, degli stivali, delle galoche, delle derby e via dicendo. Soprattutto le donne con una passione smisurata per le calzature hanno un bel problema con le abitazioni piccole che si costruiscono di questi tempi. Lo spazio manca sempre e quello da dedicare alle calzature non fa certo eccezione. Vediamo allora alcune soluzioni pratiche per riporre le scarpe in poco spazio.

All’ingresso, nell’armadio o in cantina le scarpe non saranno più in disordine con queste geniali idee per chi ha poco spazio

Un’ottima idea salvaspazio per organizzare le nostre calzature potrebbe essere rappresentata dai cosiddetti portariviste da scrivania. Si tratta di un accessorio che tutti abbiamo in ufficio o sulla scrivania e spesso utilizziamo anche come portadocumenti. Il range di prezzo va dalle 4 a 15 euro a seconda che siano in compensato, in ferro o in cartone. Al posto dei documenti potremmo mettervi le paia di scarpe, sistemando i contenitori all’interno di un armadio. Le scarpe saranno così perfettamente in ordine.

I tubi in pvc

Un’altra idea di riciclo creativo, utile per far spazio a nuove incredibili paia di scarpe è la scarpiera alveare in tubi di pvc. Queste tubature sono reperibili a pochi euro in qualsiasi ferramenta e si possono tagliare anche abbastanza agevolmente ma sempre con molta attenzione. Sono davvero molto comodi perché possiamo infilarvi le scarpe e impilarli come in un alveare uno sopra all’altro. Utilizzeremo solo un filo di colla a caldo per fissarli.

La rete metallica per i tacchi

In questo caso useremo una rete metallica a maglie larghe per giardino. Potrebbe comunque andar anche una rete per letti elettrosaldata. Basterà appendere la nostra griglia o rete e incastrarvi i tacchi delle nostre calzature. La rete a sua volta potrà essere appesa all’interno di un ripostiglio o addirittura dietro alla porta di casa o della cantina.

La scaletta a pioli per i tacchi

Se abbiamo in casa una vecchia scala a pioli, probabilmente avremmo risolto il problema “dove metto le scarpe con i tacchi?”. Basterà infilare i tacchi a cavallo dei pioli e in un minuto avremo una scarpiera fai da te.

Le aste per tende e le grucce con le pinze

In commercio troviamo delle aste telescopiche (allungabili) che partono dal pavimento e arrivano al soffitto. Queste aste si fissano a pressione semplicemente. Lungo tutta l’asta sono posizionate alcune serie di ganci con la forma della tomaia in modo da appendervi fino a 20 paia. Se non trovassimo questi tipi di aste autoportanti, potremmo realizzare uno scaffale, senza fare buchi nel muro, con delle aste a pressione per tende. In questo modo le fisseremo fra due pareti abbastanza vicine ad esempio in una nicchia. Ora ci basterà posizionare sulle aste le grucce e appendervi con le pinze, le calzature.

I vecchi pomelli e una barra in legno

Prendiamo un listello in legno rettangolare 100×20 cm e vi fissiamo in sequenza, con delle viti, dei vecchi pomelli vintage. Appendiamo la barra in legno dove vogliamo, persino sopra alla porta della lavanderia. Non ci resta che sistemare le calzature sui pomelli per la parte dei talloni.

Posizionando questi organizzatori all’ingresso, nell’armadio o in cantina le scarpe non saranno più un problema.

