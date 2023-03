Acquistare BTP e BOT adesso potrebbe rivelarsi un grande affare da non lasciarsi sfuggire per questo particolare motivo

Con l’aumento dei tassi del 16 marzo si avvicina il momento in cui la BCE cesserà la politica restrittiva in materia del costo del denaro. Questo potrebbe rendere interessanti alcuni titoli di Stato, come alcuni BOT e i BTP.

La fine della politica di rialzo dei tassi in Europa sembra vicina

Gli eventi economici e finanziari delle ultime settimane fanno supporre agli analisti che la politica di rialzo dei tassi in Europa sia alla fine, o quasi. L’inflazione nell’area Euro sta calando, ma l’inflazione core non accenna a diminuire. Tuttavia, il fallimento della banca statunitense SVB e la crisi dell’istituto svizzero Credit Suisse potrebbero rendere la BCE più prudente.

Anche se le due crisi bancarie non riguardano direttamente la BCE, i loro mali originari nascono dall’improvviso aumento dei tassi di interesse. Questo potrebbe portare la BCE e la FED a rivedere la loro politica aggressiva di rialzo del costo del denaro.

Acquistare BTP e BOT adesso potrebbe essere una grande occasione di guadagno

Con l’approssimarsi della fine dell’aumento dei tassi, si aprono alcune interessanti prospettive per le obbligazioni a tasso fisso e anche per alcune obbligazioni a tasso variabile. La fine dell’aumento dei tassi e il successivo probabile calo del costo del denaro favoriranno chi avrà in portafoglio alcuni titoli di Stato, in particolare BOT a 12 mesi e i BTP.

La fine della politica restrittiva e il probabile calo dei tassi faranno scendere anche i rendimenti. Chi avesse BOT a 12 mesi emessi nel momento del massimo livello dei tassi, potrebbe godere di questi interessi per almeno 12 mesi, mentre sul mercato i rendimenti scendono. Questo fenomeno è valido anche per i BOT a 3 e 6 mesi, solo che il vantaggio si rivelerà più effimero, a causa della durata più breve dei titoli.

Il calo dei rendimenti avvantaggerà anche le obbligazioni a tasso fisso, compresi i Buoni del Tesoro Poliennali. Il calo dei rendimenti spingerà nuovamente in alto i prezzi, quindi chi acquistasse un BTP ai valori attuali, potrebbe rivenderlo in un futuro, anche prossimo, a prezzi decisamente più alti.

Monitorare il mercato è utile per sfruttare il momento propizio per investire

Nessuno ha la palla di vetro, quindi è difficile avere la certezza del termine del rialzo dei tassi. Tuttavia, alcuni segnali, come incrementi più ridotti o una riunione del board della BCE senza nessuna decisione di aumento, potrebbero aiutare a capire che il culmine è stato raggiunto.

Cogliere il momento preciso è difficile e forse anche inutile. Molto più utile è monitorare il mercato. In particolare i segnali di rialzo dei prezzi del BTP decennale (al momento dell’analisi quello con scadenza maggio 2033, Isin: IT0005518128). Ecco perché acquistare BTP e BOT adesso o nelle prossime settimane potrebbe rivelarsi veramente un grande affare.