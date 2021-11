Chi si occupa ogni giorno di pulizie di casa sa benissimo che esistono macchie più difficili di altre. Tra le più insidiose ci sono quelle di vino, quelle di sangue e gli aloni sui vetri. Il vero terrore per chi deve pulire, però, sono le macchie di smalto. A maggior ragione se ce le ritroviamo in una delle parti a sua volta più complicate da trattare: il divano. Non tutti i divani sono sfoderabili e alcuni hanno tessuti davvero pregiati, che rischiano facilmente di rovinarsi. Non ci facciamo prendere dal panico. Prepariamo pochi prodotti e liberiamoci dalle macchie di smalto sul divano grazie a questi incredibili trucchetti della nonna ottimi per ogni tessuto. Prima di iniziare, però, un’avvertenza. Leggiamo bene le etichette del tessuto del divano e anche quelle dello smalto. Altrimenti rischiamo di creare disastri difficili da riparare.

Liberiamoci dalle macchie di smalto sul divano grazie a questi incredibili trucchetti della nonna ottimi per ogni tessuto

Prima di capire i trucchetti della nonna per ogni tipologia di divano due consigli. Il primo è di togliere il rivestimento se ne abbiamo la possibilità e di testare il metodo su un angolo nascosto del tessuto. Se il rimedio non funziona, riusciremo a minimizzare i danni. Il secondo è di applicare un po’ di borotalco sulla macchia dopo averla trattata. Lo spazzoleremo non appena si è asciugato per eliminare gli aloni.

Se abbiamo un divano di cotone potremmo usare semplicemente un foglio di carta da cucina e lo stesso acetone con cui togliamo lo smalto. Evitiamo di applicarlo direttamente sulla macchia e usiamo la carta. Tamponiamo delicatamente la zona interessata e se si bagna troppo, usiamo una spugnetta per togliere l’acetone in eccesso. Adesso possiamo lavare il rivestimento oppure se il divano non è sfoderabile trattarlo con sapone neutro e acqua.

Se invece il nostro divano è di pelle, possiamo usare ancora l’acetone ma dovremmo evitare i prodotti troppo oleosi. Prendiamo un dischetto di cotone, bagniamolo leggermente e con piccoli movimenti circolari proviamo a rimuovere lo smalto. Una volta terminata l’operazione, procediamo con il lavaggio.

Se la pelle è scamosciata, infine, possiamo procedere allo stesso modo ma prima dovremo assicurarci che lo smalto sia totalmente asciutto.

Proviamo a usare la lacca per capelli o lo spray insetticida

Gli insegnamenti della nonna non finiscono qui e ci sono anche altri comunissimi prodotti che possiamo usare per togliere lo smalto. Uno dei più efficaci in assoluto è la comunissima lacca per capelli. Spruzziamola su un batuffolo di cotone e passiamola sulla macchia. Questa dovrebbe sparire in pochi secondi, e così salveremo anche i tessuti più delicati.

Potremmo ottenere lo stesso risultato anche con dello spray insetticida. Usiamo un bastoncino di ovatta per pulire e laviamo subito dopo il rivestimento.

L’ultimo prodotto utile è il famosissimo bicarbonato. Proviamo a preparare una miscela con due cucchiaini di bicarbonato sciolto in acqua tiepida. Applichiamolo delicatamente sulla macchia e facciamo agire per un quarto d’ora. Rimuoviamo l’eventuale alone con il borotalco e il gioco è fatto.

