Il colloquio di lavoro è il momento in cui noi, fortunati candidati, ci confrontiamo con un responsabile dell’azienda incaricato di trovare la persona adatta per una specifica posizione.

Gli inglesi parlando di “interview” e non hanno tutti i torni.

Infatti, il colloquio è una vera e propria intervista, ricca di domande che spaziano dalla sfera privata alle competenze professionali e tecniche. Quindi, si tratta di un momento estremamente importante che dovremmo cercare di affrontare al meglio.

Probabilmente, già ci immaginiamo lì in attesa, tesi come non mai, tremanti, con le mani sudate, pieni di ansie e preoccupazioni.

Questo stress, però, non ci fa bene, può alterare le nostre capacità e può far andare a rotoli il giorno che magari aspettiamo da una vita.

Per questo, nell’articolo di oggi cercheremo di scoprire e imparare alcuni piccoli suggerimenti per tenere sotto controllo l’ansia e portare a casa un enorme successo.

Come affrontare alla grande un colloquio di lavoro con questi 4 suggerimenti utili per sconfiggere ogni ansia

Dobbiamo immaginare che, quando pensiamo di trovare un lavoro, sarà un po’ come salire le scale: tanti gradini da macinare uno dopo l’altro.

Dopo aver presentato la propria candidatura e inviato il curriculum vitae, accadrà che potremmo essere selezionati per partecipare a un colloquio.

Ecco, questo è il primo vero e proprio gradino da affrontare. Per alcuni magari sarà alto appena qualche centimetro, per altri forse avrà la forma di una montagna altissima. Ad ogni modo, l’obiettivo dovrebbe essere sempre quello di fare un gran figurone, riuscire a passare agli step successivi senza, però, farci divorare dall’agitazione.

Come? Ecco come affrontare alla grande un colloquio di lavoro con questi 4 suggerimenti che sarebbero utili per sconfiggere ogni ansia. Scopriamoli insieme.

La preparazione

Per tenere a bada l’ansia pre-colloquio, sarebbe importante essere assolutamente preparati sull’azienda in questione. Cerchiamo di ricavare più informazioni possibili, di studiarle e di farle nostre. L’incertezza di non sapere qualcosa ci potrebbe spaventare, combattiamola con la conoscenza.

Comfort look

Un altro aspetto importante è il vestiario. Dovremmo cercare di ispirarci al mood dell’azienda, rimanendo su toni professionali, senza eccessi. L’importante, però, sarebbe creare un look che ci faccia sentire a nostro agio, che ci stia comodo e ci infonda sicurezza e tranquillità.

Autostima

Dovremmo cercare di non buttarci giù con pensieri negativi del tipo “non mi sento adatto”, “non mi sento preparato”. Niente ansia da prestazione, piuttosto immaginiamoci vincenti e proiettati verso il nuovo posto di lavoro.

La giornata del colloquio

Il giorno destinato a quest’importante appuntamento, dovrebbe essere un giorno di relax, senza troppi impegni.

Cerchiamo di dormire bene, di svegliarci in tempo per prepararci, fare una doccia calda o un po’ di sport e stretching.

Dovremmo ricordarci di non saltare i pasti, per dare energia al corpo e alla mente e di concederci, se vogliamo, un “momento spa”. Per esempio con una maschera, magari questa per combattere le rughe del viso e idratare la pelle accompagnata da una bella tisana calda.

Dopo di che, andiamo a fare la nostra intervista lavorativa e prendiamoci, se possibile, la giornata per riposare, stare in compagnia di amici e famiglia, svagarci. Questo ci servirebbe per non pensare incessantemente a “come sarà andato”.

