Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno, arrivano anche i primi malanni di stagione. Infatti se da una parte si combatte ancora contro il Covid 19, dall’altra bisogna iniziare a difendersi anche da altri virus. Così stanno girando i primi raffreddori e virus intestinali e qualcuno è già stato colpito. Ma liberiamo il naso dal raffreddore di stagione con questo unguento naturale.

Avere il raffreddore è qualcosa di veramente insopportabile, soprattutto quando è forte. Questo perché il naso continuerà a colare, gli starnuti si faranno sempre più forti e, in alcuni casi, potrebbe esserci anche qualche linea di febbre.

Se si tratta solo di raffreddore allora possiamo trattarlo anche senza usare medicine, in caso di temperatura invece si può optare per l’utilizzo di qualche farmaco. Per curare o lenire i sintomi del raffreddore ci sono moltissimi metodi, soprattutto perché andare a dormire con il naso chiuso non è affatto piacevole.

Liberiamo il naso dal raffreddore di stagione con questo unguento naturale

Per aiutare il nostro naso a respirare meglio, in commercio, esistono tantissimi unguenti che si possono usare. Alcuni, oltre ad avere la funzione di liberare il naso, possono aiutare anche ad alleviare il mal di testa e la stanchezza di gambe e piedi. Ma quali sono questi unguenti magici che si possono trovare in erboristeria?

Gli unguenti magici contro il raffreddore

Di unguenti in commercio ce ne sono veramente tanti e tutti più o meno funzionano allo stesso modo. Infatti questi sono delle creme o dei balsami che si spalmano sul petto e liberano il naso. Il primo che può venire in mente è il Vicks Vaporub, che serve contro i sintomi del raffreddore e favorisce il riposo notturno. E tra i suoi principi attivi possiamo trovare la canfora, l’olio essenziale di Trementina, il mentolo e l’olio essenziale di Eucalipto.

Oltre a questo, da Singapore arriva il Balsamo di Tigre. Questo potente unguento contiene mentolo, canfora, olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di cajeput, olio essenziale di chiodi di garofano, olio essenziale di cassia e petrolati.

C’è anche Grinpectoral Bio, che è un unguento spalmabile con grindelia e oli essenziali. Un altro è La Saponeria che contiene timo e oli essenziali selezionati.

Ed ecco alcuni unguenti che si possono trovare in commercio da usare in caso di raffreddore. Questi sono disponibili sia online sia in negozi specializzati, e alcuni anche in farmacia. Questi proposti sono degli ottimi unguenti, ma ovviamente in commercio ce ne sono tantissimi altri.

