Almeno due volte a settimana uno scrub al corpo lo facciamo. In questo modo eliminiamo tutte le cellule morte e la nostra pelle torna a brillare. Lo scrub sul corpo inoltre va usato anche non appena si torna dalle vacanze. Infatti non farà andare via l’abbronzatura, ma la renderà più brillante. Ma pochi conoscono queste soluzioni per le mani che le renderanno morbidissime e pulite, perché spesso ci si concentra solo su alcune parti e ci si dimentica delle mani. Infatti siamo soliti fare lo scrub al corpo, fare le maschere al viso e farle ai capelli. Però c’è un’altra zona che in realtà andrebbe esfoliata molto di più di quanto si pensa. E stiamo parlando delle mani.

È molto importante esfoliare le mani e i motivi in realtà sono vari. Il primo motivo è un po’ lo stesso del perché esfoliamo il corpo. Così la pelle sarà molto morbida al tatto. Il secondo invece è legato alla pulizia. Infatti le mani sono quella parte del corpo che sono sempre a stretto contatto con il mondo circostante. E soprattutto in questo periodo abbiamo imparato cosa significa toccare gli oggetti sparsi nella città e con quanti batteri si entra a contatto. Come i sostegni in metro, le maniglie delle porte, i computer, la tastiera del bancomat e via discorrendo. Per questo è importante fare anche lo scrub alle mani e il miglior metodo per farlo in realtà è con un sapone scrub liquido.

Alcuni saponi per le mani con doppio effetto

Vediamo allora alcuni ottimi saponi per le mani che hanno anche il potere di esfoliarle. Il primo è Parco 1923, un sapone scrub liquido che rinnova la pelle, per mani morbide e lisce. Al suo interno vi è una pietra veramente delicata sulla pelle che rimuove le cellule morte, incentivando il ricambio cellulare. HobePergh è un altro brand che ha prodotto all’interno della sua gamma un sapone per la mani con effetto esfoliante. E questo, oltre ad essere usato per le mani, si può usare anche per esfoliare il viso. Per quando riguarda però lo scrub al viso ricordiamo di farlo massimo tre volte a settimana, non di più.

E per avere delle mani ancora più morbide e vellutate, ricordiamoci sempre di usare la crema idratante. Proprio come facciamo con il corpo dopo aver fatto la doccia. Così tutto il nostro corpo sarà idratato e morbido.

