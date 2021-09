Un problema che in moltissimi italiani riscontrano quotidianamente sono le incrostazioni di calcare. Il calcare è un minerale presente nell’acqua che a lungo andare si deposita su sanitari e sui rubinetti, con particolari danni per le parti metalliche. Queste incrostazioni possono rovinare tubature e rubinetterie con conseguenze anche gravi.

Per contrastare questo spiacevole problema esistono numerosi metodi efficaci. Molto usati sono i detergenti anticalcare, che prevengono le incrostazioni. Si tratta di prodotti molto costosi, che potrebbero, però, non risolvere il problema alla radice.

Se vogliamo usare un rimedio fai da te ed economico, possiamo provare con questo semplice ma efficace rimedio della nonna. Infatti, non avremo mai più rubinetti incrostati di calcare con questo semplicissimo trucco che in pochi conoscono, vediamo di che si tratta.

Prevenire la formazione di calcare è il primo step

Altri metodi molto diffusi comportano l’uso di aceto, una sostanza acida in grado di contrastare la formazione di calcare. Si tratta di un metodo molto efficace che, però, potrebbe danneggiare a lungo andare le rubinetterie. Per evitare danni possiamo usarlo per detergere i sanitari una volta al mese, senza dimenticare di pulire questa parte del rubinetto a fondo.

Un’altra importante mossa per impedire che il calcare si depositi sui sanitari è inserire sempre nei rubinetti i filtri. Questi dispositivi sono fondamentali per minimizzare il consumo di acqua e per trattenere le particelle di calcare più grosse.

Tutte queste accortezze potrebbero non essere sufficienti, per questo ora sveleremo un trucco che in pochi conoscono.

Per prima cosa, dobbiamo detergere a fondo rubinetti e sanitari col solito detersivo, cercando di grattare via le eventuali calcificazioni. Per farlo, possiamo anche usare spugnette abrasive in metallo. Una volta terminata la detersione, dovremo sciacquare bene tutto con acqua calda, in modo da rimuovere bene i residui di saponi. Ora dobbiamo asciugare bene i rubinetti e i sanitari con uno straccio asciutto. Dopo questo step, siamo pronti per l’ultima passata, quella che ci farà dire addio ai rubinetti incrostati di calcare.

Adesso, infatti, possiamo armarci di una bottiglietta di acqua distillata che verseremo sui sanitari in particolare sui rubinetti in metallo. Dopo questo passaggio possiamo asciugare con un panno. L’acqua distillata non contiene minerali e per questo è perfetta perché non lascia residui.

In questo modo avremo sciacquato via i residui di calcare dell’acqua da tutte le superfici. Ora i nostri rubinetti sono davvero del tutto privi di calcare e resteranno lucidi e puliti a lungo.