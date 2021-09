Poche cose mettono in imbarazzo come il non ricordare il nome di qualcuno. “Carissimo…”, “ciao, grande!” sono espressioni che, probabilmente, tutti abbiamo esclamato nel tentativo di prendere tempo e ricordare chi sia quella persona. A pensarci fa sorridere ma, in realtà, situazioni di questo tipo possono dar corso a grande disagio, ad esempio, in contesti formali o ambiti lavorativi. Specie con l’avanzare del tempo e magari con l’aumentare dello stress, la memoria comincia a perdere colpi ed è indispensabile aiutarla. Allora, prima di dimenticarcene, vediamo come non fare mai più figuracce con 5 semplici trucchetti per ricordare il nome delle persone nuove o che abbiamo già conosciuto.

Associazioni di immagini al nome

Per evitare di essere colpiti da amnesia totale subito dopo una presentazione, concentriamoci nell’associare un’immagine a quel nome. È particolarmente efficace farlo con immagini buffe o molto evocative. Potremmo cogliere le sfumature di un cognome, ad esempio, e crearne un’immagine assurda. Potremmo ricordarci di un comunissimo “Signor Rossi” abbinandolo ad un gigantesco pomodoro parlante, o all’istrionico Gabibbo. Le associazioni di immagini, vengono utilizzate anche da studiosi che assorbono tonnellate di informazioni, dunque, un nome potrebbe non essere più un problema.

Concentràti sul lavoro

Un metodo efficace è quello di risalire al nome attraverso la professione. Se nella mente non riusciamo a trovare informazioni sul nome, potremmo ricorrere al lavoro di quella persona o all’ambito lavorativo. Infatti, la mente ragiona più rapidamente restringendo il campo di opzioni, cercando alla svelta soluzioni logiche. I lavori sono utilissimi anche per le associazioni di immagini.

S-P-E-L-L-I-N-G

Potrebbe essere di aiuto alla memoria concentrarsi sulla composizione del nome facendo attenzione alle lettere. Invece di fare lo sforzo invano di ricordare il nome potremmo, piuttosto, immaginarlo come grandi lettere in fila. I due nuovi entrati in ufficio, A-N-D-R-E-A e C-H-I-A-R-A, rimarranno ben impressi nella nostra mente.

Ripete pure Paganini

Se dovessimo ricordare subito il nome di qualcuno di importante, il nuovo capo area o la persona che ci piace, indubbiamente il metodo migliore è quello di ripetere ossessivamente quel nome. Infatti, nonostante i trucchi del mestiere, il primo passo per ricordare qualcosa è volerlo. Possiamo ripetere il nome in testa il più possibile e, magari, cercare di utilizzarlo. Durante la conversazione, coinvolgiamo la persona interessata chiamandola con il nome che ci ha appena detto per fissarlo nella memoria.

Mai più figuracce con 5 semplici trucchetti per ricordare il nome delle persone

Infine, se proprio la logica non ci aiuta, potremmo giocare d’astuzia coinvolgendo un complice. Presentiamo un nostro amico a qualcuno di cui non ricordiamo il nome, in attesa che si presenti e riveli la sua misteriosa identità.

