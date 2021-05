Con il ritorno della bella stagione purtroppo ci aspetta il ritorno anche dei piccoli insettini che ci disturbano le vacanze e le ferie.

Come molti si saranno accorti tra questi animaletti le zanzare sono quelle sempre pronte a rubarci un po’ del nostro sangue dolce.

C’è chi soffre di più perché più colpito dalle punture di questi insetti e chi invece ne soffre di meno.

Fortunatamente, a parte in qualche raro caso, le zanzare e le loro punture sono assolutamente innocue.

Purtroppo, però possono essere molto fastidiose. Sono tanti i metodi per difendersi dalle loro punture. Primi tra questi i prodotti chimici in commercio da spruzzarci sulla pelle per impedire a questi insetti di avvicinarsi. Tante volte però nonostante questa premura continuiamo ad essere punti, rovinandoci spesso giornate e serate.

Ancora peggio quando le nostre odiate zanzare entrano dentro casa. Il luogo in cui dovremmo essere in assoluto più protetti è il primo che non ci lascia tregua.

Oggi parleremo infatti di un metodo per risolvere questo problema quotidiano di questi periodi.

Vediamo come liberarci delle zanzare in casa con questa trappola geniale e semplicissima con l’aggiunta di questo ingrediente segreto non è mai stato così facile.

Come utilizzare

Ciò che ci serve è molto semplice da ottenere. Useremo solo oggetti e ingredienti che tutti abbiamo quasi sempre in casa.

Delle bottigliette di plastica da mezzo litro, un cucchiaino di zucchero per ogni bottiglietta, qualche millilitro di acqua e qualche goccia di succo d’uva.

Il succo d’uva può essere inoltre utilizzato anche per risolvere un altro piccolo problema relativo all’orto che possiamo scoprire leggendo questo articolo.

Liberarci delle zanzare in casa con questa trappola geniale e semplicissima con l’aggiunta di questo ingrediente segreto non è mai stato così facile

Inizialmente dobbiamo sciogliere lo zucchero. Uniamolo quindi all’acqua calda, mescoliamo e lasciamo raffreddare la miscela.

Andiamo ora a tagliare tutte le nostre bottigliette di plastica e andiamo ad utilizzare la parte inferiore.

Versiamo il composto di zucchero e acqua e poi qualche goccia di succo d’uva. Ora andiamo a posizionare la parte superiore di ogni bottiglietta dentro la parte inferiore a testa in giù.

Possiamo ora lasciare le nostre piccole trappole in giro per casa. Funzioneranno in maniera ottima come trappola contro questi odiati insettini.

Andranno poi sostituite ogni 2 settimane. La nostra casa sarà libera dalle zanzare e la nostra pelle finalmente libera dalle punture. Provare per credere.