Piazza Affari e i mercati internazionali recuperano dai minimi odierni. Si riparte al rialzo? Potrebbe essere, ma dopo i continui falsi segnali delle ultime settimane meglio attendere ulteriori conferme in chiusura di seduta giornaliera e poi settimanale. Ci sono però dei segnali molto chiari su alcuni titoli che abbiamo inserito nei mesi scorsi nella nostra Lista delle raccomandazioni. Ci riferiamo anche ad Alfio Bardolla Training Group sul quale in area 1,27/1,35 di qualche mese fa abbiamo “lanciato” il nostro Strong Buy Long term. Attenzione ora il titolo Alfio Bardolla potrebbe ripartire alla grande. Procediamo per gradi e andiamo a spiegare i motivi della nostra affermazione.

La società opera nel settore dell’educazione finanziaria e attualmente capitalizza in Borsa circa 15 milioni di euro.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 maggio al prezzo di 2,91 euro, in leggero ribasso rispetto alla seduta precedente. In questo momento quota a 2,90, in ribasso dello 0,34%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 3,58.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) calcolano un fair value a 5,23 euro. Il nostro Ufficio Studi, stima un target di fair value in area 5,50. Ribadiamo, come già fatto nel report precedente sul titolo, che questo target è considerato in evoluzione e si è pronti ad un ulteriore miglioramento delle nostre stime nei prossimi mesi.

Attenzione ora il titolo Alfio Bardolla potrebbe ripartire alla grande

Nei giorni scorsi il titolo ha millimetricamente centrato l’importante supporto di medio periodo in area 2,75. Questo è un livello spartiacque e importante per mantenere le quotazioni al rialzo. Fino a quando reggerà questo livello, l’obiettivo da raggiungere nei prossimi 12 mesi è posto in area 5,50 ed oltre.

La nostra strategia operativa

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop profit a 2,54. Supporto di breve termine a 2,74.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Il titolo sembra pronto a ripartire ed un ritorno sopra i 2,97 farebbe esplodere i prezzi e ripartire il trend rialzista in corso verso l’obiettivo intermedio dei 5,50.

Il consiglio è di comprare e mantenere da cassetto in ottica di investimento.

Si procederà per step.