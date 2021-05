Molto spesso per quanto cerchiamo di mantenere gli ambienti puliti ci capita di trovare dei piccoli visitatori indesiderati. Questo capita soprattutto in cucina, dove questi ultimi sono attratti da briciole o da confezioni aperte di cibo.

Però non c’è bisogno di spendere soldi inutili per disinfestare quest’area con prodotti chimici. Ebbene, diciamo per sempre addio alle farfalline del cibo: ecco dei rimedi naturali per allontanarle per sempre dalla dispensa. Vediamo insieme quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Arancia

L’arancia ha un aroma perfetto per profumare sia la casa che i vestiti. Lo stesso odore, però, non risulta gradevole per certi animaletti.

Per questo posizionare la buccia di questo agrume in certi spazi può essere un’idea vincente per scacciarli via in maniera definitiva. Bisogna solo ricordarsi ogni tanto di cambiarla per non farla seccare.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è uno degli elementi che non può mancare in cucina. È infatti molto utile per la pulizia dello sporco ostinato oppure per sturare gli ingorghi che si possono creare nei lavandini.

Ma non tutti sanno è anche efficace anche per allontanare le farfalline del cibo. Basta sciogliere un po’ di questa sostanza nell’acqua e lavare accuratamente le superfici. In alternativa si può fare anche con l’aceto.

Alloro

Come abbiamo già spiegato in un precedente articolo l’alloro ha un’ottima azione repellente contro queste creature infestanti. Basteranno, infatti, solo un paio di foglie infilate negli angoli dei nostri armadietti per poter efficacemente tenere gli insettini alla larga. Per potenziare il loro effetto basta inserirle all’interno di un sacchettino di cotone e cambiarle regolarmente appena incominciano a seccarsi.

Con gli accorgimenti illustrati oggi diciamo per sempre addio alle farfalline del cibo: ecco dei rimedi naturali per allontanarle per sempre dalla dispensa. Se siamo interessati, invece, a scoprire altri metodi low cost per allontanare animaletti indesiderati da casa, basta leggere questo articolo. Eccolo qui: “Eliminare tarme, falene e insetti dai vestiti con un semplice ingrediente da cucina”.