Quando si parla delle pulizie di casa, in genere si pensa ad operazioni come pulire i vetri, i pavimenti e fare la polvere. A ciò dobbiamo poi aggiungere lavare e stirare, ed ovviamente l’igienizzazione di bagno e cucina che, normalmente, eseguiamo ogni giorno.

Tuttavia, ci sono però zone e oggetti della casa che vengono spesso dimenticati. Ecco ad esempio come pulire in maniera rapida e veloce la zona più insidiosa e nascosta della casa a cui di solito non ci si pensa.

Ed è un grosso errore. Molti di questi, infatti, si toccano di continuo e pertanto divengono veicolo di germi e batteri. Pensiamo ad esempio ai telecomandi e alle maniglie delle porte. In questa categoria rientrano anche gli interruttori della luce. Proviamo a pensare: dopo aver aperto la porta, la prima cosa che facciamo quando rientriamo a casa è accendere la luce. Con le mani che, ovviamente, sono ancora sporche perché non abbiamo avuto modo di andare in bagno a lavarle. Nel corso della giornata, più persone toccano gli interruttori, e per tante volte ripetutamente. Le placche, quindi, oltre ad essere un covo di germi, si sporcano e si macchiano con grande facilità.

Vediamo allora come pulire e igienizzare gli interruttori di casa in maniera efficace in 3 semplici passaggi.

Massima attenzione e cautela prima di tutto

Gli interruttori della luce hanno a che fare con l’elettricità. Prima di procedere con le pulizie, staccare quindi l’interruttore generale per lavorare in totale sicurezza. Stare inoltre molto attenti a non far cadere acqua all’interno dell’interruttore e non spruzzare mai alcun prodotto direttamente su di essi.

Come pulire e igienizzare gli interruttori di casa in maniera efficace in 3 semplici passaggi

Per una pulizia davvero profonda e completa, smontare le placche aiutandosi con un cacciavite. A questo punto, metterle a bagno in una bacinella con acqua e sapone neutro. Il classico di sapone di Marsiglia è perfetto, ma va bene qualsiasi altro detergente purché privo sia di alcol che di altri solventi.

Strofinare delicatamente con un panno morbido e, in caso di macchie particolarmente ostinate, usare una spugnetta abrasiva. Mantenere comunque sempre un tocco molto leggero per evitare graffi sulla superficie.

Sciacquare quindi con acqua tiepida ed asciugare molto bene, a mano, ogni singola placca.

Prima di rimontarle, attendere la completa asciugatura.

Per la pulizia quotidiana

Quella che abbiamo descritto è una pulizia profonda da fare una volta alla settimana oppure ogni 15 giorni. Tuttavia, per evitare l’accumularsi di sporco, è bene prendere l’abitudine di pulire gli interruttori quotidianamente, durante le normali pulizie di routine.

In questo caso, potrà essere sufficiente spolverare gli interruttori con un classico piumino per la polvere. Inoltre, strofinare con delicatezza la superficie con un panno pulito e morbido.

