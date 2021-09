Ogni volta che andiamo a fare la spesa al supermercato ci troviamo davanti a un dilemma. Cosa mettere nel carrello? Meglio scegliere alimenti di alta qualità ma più costosi? Avremo tempo per cucinare le verdure, o meglio scegliere qualcosa di pronto? Quale tra le infinite varietà a disposizione piacerà di più ai nostri figli? Queste sono solo alcune tra le mille domande che ci poniamo davanti agli scaffali.

C’è, però, una scelta che facciamo tutti di tanto in tanto, e sempre più spesso: mettere nel carrello cibi comodissimi da preparare, a volte purtroppo a scapito della loro salubrità.

Ci sono alcuni cibi in particolare che scegliamo molto spesso, ma di cui non dovremmo mai abusare, perché possono far male alla salute. Vediamo di che cosa si tratta.

Li compriamo spesso perché sono facilissimi da preparare, ma potrebbero non fare bene a circolazione e pressione

Di quali alimenti stiamo parlando? Si tratta degli alimenti ultraprocessati, anche chiamati cibi trasformati. In parole povere, si tratta dei cibi pronti. I cibi pronti sono sempre più diffusi nei supermercati, e anche gli italiani ne subiscono il fascino. Possiamo acquistare un intero pasto già pronto, e non dover fare altro che aprire una scatoletta. Ma attenzione, li compriamo spesso perché sono facilissimi da preparare, ma non fanno bene a circolazione e pressione. Proprio per permettere a questi cibi di conservarsi a lungo, spesso i loro ingredienti non sono tra più salutari. Un consumo eccessivo di cibi pronti può peggiorare alcuni problemi di salute di cui molti italiani soffrono.

Chi soffre di problemi di ipertensione, obesità e diabete non dovrebbe mai abusarne

La scienza parla chiaro: l’aumento del consumo di cibi pronti e processati è una delle cause contribuenti dell’aumento di obesità, ipertensione e diabete tra la popolazione. Ma perché gli alimenti ultraprocessati possono presentare dei rischi? In primo luogo gli alimenti trasformati sono ricchi di zuccheri aggiunti, sale, e grassi. Sono invece poveri di fibre, vitamine e macronutrienti. Esattamente l’opposto di quello che dovremmo consumare, specialmente se soffriamo di problemi cardiovascolari. Il consumo di cibi ultraprocessati è stato associato a un maggior rischio di complicanze cardiovascolari.

Quando andiamo al supermercato quindi, è consigliabile mettere nel carrello cibi non processati, come frutta, verdura, frutta secca o cereali integrali. Questo non significa che non possiamo fare mai uno strappo, ma che bisogna sempre stare attenti alle quantità.

