Spesso quando andiamo a fare la spesa, notiamo tornando a casa uno strano fenomeno: abbiamo speso molto più di quello che ci eravamo prefissati, e senza acquistare più prodotti di quelli che ci eravamo segnati sulla lista della spesa. I supermercati sono diventati più costosi, o semplicemente hanno imparato a sfruttare meglio la psicologia del cliente a loro vantaggio, persuadendoci a spendere più di quello che intendevamo e più del necessario?

Anche se non vogliamo ammetterlo, in realtà la maggior parte di noi è molto manipolabile quando fa la spesa, e i supermercati sanno sfruttare al meglio questa debolezza per persuaderci ad acquistare alcuni prodotti preferendoli ad altri. I supermercati usano questo trucco per farci spendere più di quanto vorremmo, ecco come non cadere in trappola.

I prodotti più costosi vengono esposti ad altezza occhi

In un supermercato, i prodotti non sono disposti a caso sugli scaffali: ogni scelta è il risultato di una precisa strategia di marketing, che si interseca con le debolezze della nostra psicologia individuale per creare il consumatore perfetto. Per esempio: sugli scaffali, i prodotti più costosi e di marche più pregiate sono generalmente esposti all’altezza dei nostri occhi, o poco più in basso. Tutti noi siamo predisposti ad afferrare e mettere nel carrello il primo prodotto che vediamo. E spesso non indaghiamo sui prodotti esposti sugli scaffali più in alto o più in basso. Così acquistiamo il prodotto più costoso quando magari sarebbe stata disponibile una versione più economica. I supermercati usano questo trucco per farci spendere più di quanto vorremmo, ecco come non cadere in trappola.

Cerchiamo sempre anche negli scaffali più alti e più bassi

Il modo per scampare a questa manipolazione della nostra psiche, consiste nel prenderci il nostro tempo per fare la spesa con attenzione. Soffermiamoci davanti a ciascuno scaffale qualche secondo in più, senza afferrare il primo prodotto che ci capita sotto mano. Esaminiamo anche gli scaffali più alti e più bassi, dove quasi sempre troveremo versioni più economiche del prodotto che stiamo cercando. Non facciamo la spesa di fretta, ma solo quando possiamo dedicarci ad essa con attenzione. Il nostro portafoglio ci ringrazierà sicuramente.

Ma i supermercati non usano soltanto trucchi visivi, bensì anche olfattivi: attenzione alla trappola degli odori al supermercato che ci raddoppia la spesa.