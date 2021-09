Noi donne e la nostra ossessione per i trucchi. Quando dobbiamo comprare un prodotto di make-up che ci serve, sappiamo quando entriamo nel negozio ma mai quando usciamo. Ci staremmo ore e ore.

Si dice che il trucco faccia “miracoli”. Certamente aiuta parecchio a nascondere le imperfezioni ma se sbagliamo nuance o mettiamo un trucco eccessivo, proprio un “miracolo” non si vede. Al contrario, appariamo più grandi della nostra età.

Inoltre non bisogna truccarsi ogni giorno poiché la pelle prima o poi ne risentirà e appariranno le rughe molto prima di quello che ci aspettavamo. Altro consiglio importante è quello di mettere sempre la crema idratante almeno due volte al giorno.

Data questa premessa, vediamo come avere un make-up perfetto a seconda della propria pelle e delle proprie caratteristiche. Analizzeremo cosa utilizzare se si ha la pelle grassa o secca, ma vedremo anche come mettere i trucchi in presenza di determinate caratteristiche facciali.

Make-up per pelle grassa

Prima di tutto, chi ha la pelle grassa dovrebbe detergerla con attenzione e con costanza. Bisognerebbe optare per prodotti astringenti e lenitivi e per creme idratanti apposite per la pelle grassa.

Data questa premessa, sembra che il make-up migliore per la pelle grassa sia quello in polvere. Quindi bisognerebbe scegliere tutti i prodotti come il fondotinta, il blush, la cipria nella versione polverizzata. Infatti i prodotti in polvere sono più efficaci nell’assorbimento del sebo, facendo apparire la pelle non più lucida ma opaca.

Make-up per pelle secca

Prima di tutto, chi ha la pelle secca dovrebbe detergerla con creme super idratanti con molta frequenza. Bisognerebbe optare per prodotti oleosi e per acqua fredda.

Affinché non si vedano i segni di desquamazione tipici della pelle secca, bisognerebbe applicare un primer idratante prima del trucco. Per quanto riguarda il make-up specifico, è essenziale scegliere prodotti cremosi ma che non siano “matte”. Questi, infatti, tendono a seccare ancora di più la pelle. Al contrario della pelle grassa, sono banditi i prodotti in polvere per chi ha la pelle secca.

Come avere un make-up perfetto a seconda della propria pelle e delle proprie caratteristiche

Dopo aver visto quali prodotti di make-up sono da preferire, passiamo alle caratteristiche facciali di ognuno. Chi ha le palpebre cadenti dovrebbe scegliere colori neutri e nuance non troppo scure. Ciò nonostante per dare dinamicità e profondità allo sguardo, colori come il tortora o il marrone staranno bene. Il trucco perfetto è quello sfumato verso l’esterno con colori più scuri e colori chiari verso l’interno.

Per aprire lo sguardo, potremmo utilizzare i ciuffetti di ciglia finte soprattutto verso l’esterno. Altrimenti potremmo usare il mascara adatto a donare volume.

Chi ha rughe e vuole nasconderle dovrebbe optare per un fondotinta in crema e idratante ma soprattutto per l’illuminante da sfumare sugli zigomi e sul naso.