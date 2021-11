Per l’autunno-inverno 2021 e 2022 non potevano mancare questi pantaloni meravigliosi che hanno fatto la storia della moda maschile.

Li avevamo già visti durante la scorsa primavera ed è stato amore a prima vista per moltissime donne. Talmente comodi e versatili da tornare prepotentemente di moda anche per il periodo più freddo dell’anno. Un capo da non perdere e soprattutto da non sottovalutare.

A vita alta, leggermente larghi e morbidi, i pantaloni di cui tra poco parleremo nel dettaglio sono attualmente gettonatissimi. Il motivo è molto semplice: grazie alla struttura classica e leggera, questo particolare pantalone dal tono vintage è adatto veramente a tutte le età.

Non solo le donne di 20, ma anche quelle di 50 anni possono indossarlo tranquillamente e valorizzare la figura in poche mosse.

Ultime tendenze e consigli di stile

Avevamo già parlato in precedenza di come poter slanciare la figura sfruttando alcune tendenze di questo 2021. Ad esempio, da poco hanno fatto il loro ingresso in passerella, questi pantaloni bellissimi ed eleganti da poter sfoggiare, senza paura, a qualsiasi età.

Per apparire subito più ordinate e sofisticate non serve spendere una fortuna. Infatti, ecco come vestirsi bene anche con questi pantaloni amatissimi che tutte abbiamo nell’armadio grazie a 4 trucchetti imperdibili.

Chi è alla ricerca di borse firmate dai 20 ai 50 euro non può perdere queste occasioni lampo previste per l’inverno da diversi Brand famosi.

Li abbiamo sempre visti indossati dagli uomini ma questi pantaloni comodissimi stanno bene veramente a tutte

Per un look favoloso e femminile ma allo stesso tempo anche comodo e pratico, la moda propone i pantaloni con le pinces. Ovvero, quei capi che prevedono delle pieghe sul davanti che modellano la figura. Cuciture che possono essere singole o doppie e che ricordano i pantaloni classici da uomo. Difatti, li abbiamo sempre visti indossati dagli uomini ma questi pantaloni comodissimi stanno bene veramente a tutte. Con loro si regala un tocco glamour e ricercato ad un outfit che esprime femminilità pur rievocando linee maschili.

Un modello che sta bene davvero a tutte. In particolar modo, è indicato ai fisici cosiddetti a “mela” o a “pera”. Grazie alla conformazione morbida e scivolata, questi pantaloni nascondono bene anche qualche rotondità di troppo su vita e fianchi. Inoltre, sono disponibili in moltissimi tessuti e fantasie.

Tantissimi i Brand che stanno riproponendo questo tipo di pantalone al pubblico femminile, a prezzi decisamente convenienti. Come Mango, Zara e H&M, giusto per citarne alcuni. Per queste aziende, il costo dei pantaloni con le pinces varia dai 19,90 ai 49,90 euro. Ovviamente sarà possibile trovare questo modello anche altrove e a prezzi differenti. Tra i modelli più richiesti del periodo, segnaliamo quelli in lana e quelli in pelle o eco pelle.