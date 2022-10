Chi negli ultimi mesi ha puntato sull’euro contro il dollaro potrebbe avere sofferto, metaforicamente parlando, di forti mal di pancia. La moneta unica europea, infatti, è tornata su livelli che non vedeva da oltre 20 anni e, soprattutto, ogni tentativo di ripartire al rialzo è stato vanificato dalla forza del dollaro.

Tuttavia se settimana scorsa l’euro aveva resistito alla forza del dollaro, senza avere dato alcun indizio di inversione, l’euro dollaro vicino alla svolta rialzista potrebbe essere uno scenario realistico. Basti pensare che in una settimana il guadagno dell’euro sul dollaro è stato pari a circa l’1,5%, un rialzo che non si vedeva da maggio 2022.

La forza dell’euro ha due origini. La prima arriva dalla Federal Reserve con i commenti un po’ meno aggressivi da parte di alcuni membri del board. La seconda dalla possibilità che anche a dicembre la BCE porti a un nuovo rialzo dei tassi delle 0,75%. Che il rialzo di novembre sia dello 0.75%, infatti, è ormai scontato nei prezzi.

Ecco, quindi, che un euro dollaro vicino alla svolta rialzista potrebbe non essere uno scenario poco probabile.

L’euro dollaro vicino alla svolta rialzista: queste sono le indicazioni dell’analisi grafica

Il 21 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 0,9861, in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dell’1,45%.

Sul time frame giornaliero tutta la settimana si è sviluppato cercando di rompere al rialzo la resistenza in area 0,9870. Purtroppo il break non è riuscito e le quotazioni rimangono sospese tra la resistenza già menzionata e il supporto in area 0,9747. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo lo scenario probabile è indicato dalla linea continua. Al ribasso, invece, dalla linea tratteggiata.

Sul settimanale c’è stato un ottimo break rialzista che potrebbe portare le quotazioni fino in area 0,9953. Oltre questo livello, poi, si potrebbe finalmente andare oltre la famosa parità visto che l’obiettivo più probabile potrebbe trovarsi in area 1,0370. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,0787.

