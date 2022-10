Si può smettere di lavorare a 57 anni e andare in pensione anni dopo?

Molto spesso la stanchezza fa venire voglia di dire basta al lavoro. Dimettersi e attendere, per anni, la pensione senza fare nulla. Certo, bisogna avere sicuramente qualcuno disposto a mantenerci o, almeno, un gruzzolo che permetta di arrivare all’età della pensione di vecchiaia senza problemi economici. Ma, se ci si pensa prima e si pianifica la cosa per bene, è possibile smettere di lavorare circa 20 anni prima del pensionamento. Vediamo, quindi, se si può smettere di lavorare a 57 anni e attendere la pensione senza lavorare.

Nessuna legge vieta di dimettersi

Se arrivati ad una determinata età si vuole smettere di lavorare, nessuna legge ce lo vieta. Nessuno impone al lavoratore di proseguire la propria attività fino al pensionamento. Ci sono donne che scelgono, ad esempio, di lasciare il lavoro non appena raggiungono i 20 anni di contributi che danno loro diritto alla pensione di vecchiaia. Ovviamente devono avere un marito che guadagna abbastanza per mantenerle. O un’eredità o un gruzzolo che permetta loro di vivere gli anni che le separano dalla pensione serenamente.

Ma quanto serve per vivere 20 anni senza lavorare? Ovviamente questa è una domanda la cui risposta varia da persona a persona. Se si ha una casa di proprietà senza mutuo, sicuramente servirà meno. Se si ha un orto da cui produrre verdura fresca senza acquistarla, servirà ancora meno. E se si riesce ad avere poche esigenze a spostarsi in bicicletta invece che in automobile le spese sono ridotte.

La rendita che serve per 20 anni

Poniamo l’ipotesi di una persona sola, senza coniuge che lavori, che abiti nel centro cittadino e che non abbia bisogno dell’auto. Che abbia una casa propria senza mutuo. Con circa 1.000 euro al mese vive agiatamente pagando cibo e bollette e anche qualche sfizio. Per vivere 20 anni con 1.000 euro al mese deve mettere da parte nella sua vita lavorativa 240.000.

Supponendo che questa persona voglia lasciare il lavoro a 57 anni e che abbia iniziato a lavorare a 22 anni, avrà lavorato per 25 anni. Per aver accantonato questa somma, senza considerare gli interessi di eventuali investimenti, dovrebbe aver messo via circa 800 euro al mese.

Si può smettere di lavorare a 57 anni in attesa di andare in pensione

Ovviamente l’esempio sopra riportato è molto grossolano. Perché, ovviamente, la persona in questione potrebbe aver ereditato una grossa somma dalla propria famiglia. Ma quello che c’è da considerare è che al momento che si lascia il lavoro si ha diritto al TFR che, solitamente, è pari ad uno stipendio l’anno e potrebbe rappresentare un buon capitale.

Insomma, lasciare il lavoro prima del pensionamento non è impossibile. Bisogna farsi dei buoni conti con un buon anticipo, pianificare investimenti, e garantirsi almeno un capitale abbastanza corposo che permetta di avere una rendita mensile che permetta di avere una vita serena e dignitosa.

