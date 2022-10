Guadagnare sui mercati americani comprando 3 azioni sottovalutate

Momento di crisi per l’economia occidentale, attanagliata dal caro energia e dalle conseguenze dirette e indirette della guerra in Ucraina. Inoltre, la forte impennata dell’inflazione ha svalutato il potere di acquisto. Negli ultimi mesi sono aumentate le persone in difficolltà, ed è maggiore quindi la richiesta di aiuti allo Stato. Ecco a a tal proposito, cosa cambierà a gennaio per il reddito di cittadinanza.

Come investire i propri soldi senza rischi eccessivi?

I titoli di Stato italiani hanno raggiunto rendimenti a 10 anni intorno al 4%, e questa cedola potrebbe essere uno strumento ottimale per integrare le proprie entrate/reddito, e eventualmente anche la propria pensione.

C’è chi invece, investe in ottica di lungo termine anche sui mercati azionari. In questo caso la propensione al rischio è più elevata, in quanto i rendimenti potrebbero essere maggiore, ma anche i rischi.

Dopo una perdita del 25% degli indici azionari, potrebbe essere questo il momento ottimale per guadagnare sui mercati americani comprando azioni sottovalutate, che dal punto di vista grafico hanno generato segnali di acquisto. A questo proposito, c’è da ricordare che l’investimento azionario ha più probabilità di portare a guadagni se è ben diversficato e dura almeno 10 anni.

Fra le tante raccomandazioni interessanti degli analisti, per criteri grafici abbiamo scelto Amazon, Apple, Microsoft.

Guadagnare sui mercati americani comprando azioni con buone prospettive e con i bialnci che sembrano in ordine

Amazon, ultimo prezzo a 118,28. Le stime di tutti gli analisti (51 giudizi) che prezzano il titolo sono intorno a 170,20 dollari per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 110,79, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 135,54.

Apple, ultimo prezzo a 147,27. Le stime di tutti gli analisti (44 giudizi) che prezzano il titolo sono intorno a 181,18 dollari per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 138,18, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 165.

Microsoft, ultimo prezzo a 289,57. Le stime di tutti gli analisti (50 giudizi) che prezzano il titolo sono intorno a 323,78 dollari per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 234,40, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 351,89.

