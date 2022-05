Se fosse successo in quel di Buckingham Palace, la regina Elisabetta II si sarebbe sentita venir meno. Invece, la regina consorte di Spagna Letizia Ortiz si fracassa di risate trasformando quella che potrebbe essere una situazione d’imbarazzo in un momento di goliardia.

È capitato che durante un evento che promuove i diritti delle persone con disabilità, l’ex giornalista ha premiato una prof. di Diritto Civile dell’Università di Siviglia che indossava il suo stesso abito. Per giunta di poco valore. Un vestitino bianco-nero con cinta in vita di soli 49.99 euro della nota casa franchising spagnola Mango. E non sarebbe la prima volta che la sovrana sceglie abiti della commercialissima casa di moda. Infatti, pare rivolgersi spesso anche ad un’altra maison low cost spagnola famosa un po’ ovunque.

L’accaduto

Al momento della premiazione le due si sono riscoperte con lo stesso abito. E la spiccata intelligenza di entrambe le ha portate a sfoggiare una sana e scherzosa risata. Quanto basta per farci capire chi è Letizia Ortiz vista la reazione che non è scontata per una donna che ricopre il suo ruolo. Ha messo in scena il modo migliore per reagire all’imprevisto. Il fatterello è accaduto a Merida durante l’appuntamento per il trentesimo Royal Board on Disability Council e le immagini hanno fatto il giro del Mondo. Ovviamente, manco a dirlo, il vestito presente in tutti i punti franchising è andato a ruba ed è introvabile.

Chi è Letizia Ortiz, la Regina di Spagna che indossa l’abito da 49,99 euro e ci ride sopra

Classe ’72, la regina consorte di Spagna ha sposato il sovrano Filippo VI dal quale ha avuto due figli. Donna di rara eleganza e semplicità si è distinta per le sue competenze professionali prima di abdicare in favore degli impegni reali. Laureata in Scienze dell’Informazione, la reginetta è giornalista di spessore. Subito dopo la Laurea presso l’Università Complutense di Madrid, si è recata in Messico dove ha lavorato per diverse testate giornalistiche. Ha lavorato con network internazionali come Bloomberg e CNN per poi approdare all’emittente pubblica spagnola TVE per la quale è stata anche inviata.

Una vita da sportiva in termini professionali che ha messo al bando contestualmente alla scelta del fidanzamento prima, e del matrimonio poi, con Filippo VI. E il suo passato le è servito anche a questo. A renderla capace di smontare siparietti e convenevoli. Ad interpretare quasi per caso il ruolo di una donna qualsiasi, capace di vestire con gusto guardando alla tasca. E ci è piaciuta molto!

