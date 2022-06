Tiene banco tutto quanto si sta svolgendo in quel dell’Inghilterra per i festeggiamenti in onore della Sovrana per il Giubileo di Platino. La Regina appare e scompare ai vari appuntamenti. Ad alcuni c’è ad altri no per via della tenuta del suo stato di salute. Gli acciacchi che si fanno sentire e non le consentono di presenziare in pompa magna per diverse ore, in linea con quanto prevede il fitto calendario.

Liti in famiglia

Ovviamente, il mondo del gossip in queste occasioni sguazza come un pesciolino libero dall’ampolla in mare aperto. I duchi di Susseux ci sono ma in ombra… molto in ombra. Perché qualche anno fa scelgono di rinunciare agli obblighi reali e di riflesso agli onori. Vivono a Los Angeles ma sono pur sempre membri della famiglia. Il principe Harry è figlio di Carlo e Diana Spencer e quindi fratello di William. Ma al di là del «ci sono, non ci sono» alle parate ufficiali, Meghan e Kate le cognate della Royal family sono in cagnesco. E tale freddura resiste dal lontano 2018.

Meghan e Kate le cognate che non si parlano dal 2018 per le calze di Charlotte, rieccole al Giubileo di Platino

Il fatterello da cui tutto nasce si verifica in occasione delle nozze di Meghan ed Harry. Il giorno prima le due cognatine pare abbiano discusso in merito all’opportunità di far indossare o meno le calze alle damigelle. E tra queste c’è Charlotte, figlia di Kate e William. Una sciocchezzuola di poco conto che, però, segna e definisce l’astio tra le due. Come nelle famiglie comuni e mortali, magari le due da tempo covano una certa competizione, che poi implode sul fatterello delle calze. E ancora oggi, non si parlano. Almeno così si dice.

I due fratelli

Per riflesso, tale frattura ha ripercussioni anche sul rapporto tra i due fratelli, sebbene pare negli ultimi tempi abbiano ripreso a scriversi utilizzando i social. Nella giornata «pubblica» di ieri entrambe incassano applausi e consensi, insieme ai relativi consorti Harry e William. Ma pare tra loro nemmeno si guardano negli occhi. La Regina Elisabetta sembra soffrire molto tale situazione e creerebbe occasioni d’incontro. Intanto, a torto o a ragione, l’essere in seconda fila nelle occasioni che contano non fa che inasprire ulteriormente il rancore di Meghan. E la soap prosegue.

