Bello l’oroscopo perché se ci manda notizie positive, ci rilancia la giornata elevandoci l’umore. Se invece il cielo è pieno di nubi, ci sono due opportunità: fregarsene oppure cercare un oroscopo per i tempi migliori. Potrebbe essere il caso dell’analisi che andremo a fare oggi. Ormai la primavera è inoltrata e bisogna già lanciarsi nelle previsioni estive. Non ci sarà solo il meteo a farla da padrone, ma anche l’oroscopo potrebbe attirare la nostra attenzione per la prossima estate. In maniera particolare andremo a vedere tre segni che secondo le stelle potrebbero veramente spaccare, arrivando all’autunno con le tasche piene.

C’è sempre lui e solo lui

Sembra quel bomber che viene santificato la domenica dalle curve dei nostri stadi, perché segna sempre lui. Non parliamo di Cristiano Ronaldo, Messi o Benzema, bensì dell’Ariete. “Che noia che barba, che barba che noia”, avrebbe detto la grandissima Sandra Mondaini. D’altronde il 2022 sarà il suo anno e come avevamo previsto in tempi non sospetti, per l’Ariete sarà un crescendo rossiniano. C’è stato un avvio di anno particolarmente fortunato, con una piccola tregua attorno alla Pasqua, e, adesso dovrebbe partire alla grande la stagione di questo segno. Da maggio in poi sarebbero previste infatti importantissime novità lavorative e grandi entrate economiche. Facciamo una battuta: ma gli Arieti potrebbero finalmente ritrovarsi a fare le vacanze 2022 senza patemi economici. Ariete simbolo del momento: Leonardo da Vinci.

L’estate 2022 potrebbe essere una miniera d’oro per questi 3 segni che avranno la protezione assoluta del Sole e di Giove e Venere

Eccolo, il segno che aveva dominato il 2021, il Toro. Secondo le previsioni, il nuovo anno non avrebbe dovuto essere una conferma, ma un saliscendi abbastanza marcato. In effetti è quello che sta accadendo a questo segno. Attenzione però che la bella stagione potrebbe coincidere con il momento migliore per il Toro nel 2022. Soprattutto la triade maggio, giugno e luglio, che dovrebbero essere i mesi della riscossa. Più amorosa che economica, rispetto all’Ariete, ma con delle passioni travolgenti che potrebbero capitare ai single. Le stelle prevedono un’estate infuocata non solo climaticamente, ma anche per il cuore di quei Tori che attendono ancora l’anima gemella. Toro di riferimento nella storia: Niccolò Macchiavelli.

Ultimo ma non ultimo

L’estate 2022 potrebbe essere una miniera d’oro anche per i Pesci. Tra le due teste di serie, Ariete e Toro, benvenuto a questo outsider, pronosticato in trionfo nei prossimi mesi. Sarà soprattutto Giove a condurre i Pesci al successo e alla fortuna. 90 giorni di buona sorte, ma anche di energia, felicità e ottimismo. I Pesci ci sentiranno nuovamente giovani e vigorosi, pronti ad accettare qualsiasi sfida e baciati dalla dea bendata. Un Pesci delle storia: Amerigo Vespucci.

