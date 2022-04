Secondo le nostre previsioni Ariete e Bilancia dovrebbero essere stati assoluti protagonisti dell’ultimo weekend pasquale. Ma non ce ne vogliano quei nostri Lettori, che magari sono rimasti delusi dalle previsioni. Perché proprio di previsioni si tratta e non tutti possono essere stati travolti da fortuna e denaro. Soprattutto, in un momento economicamente difficile come questo. Quando l’oroscopo diventa un appiglio a cui aggrapparsi nella speranza che arrivi qualche buona notizia. E, proprio in tema di previsioni, le stelle accantonerebbero, ma solo per un attimo, l’Ariete per dare spazio nelle prossime ore a questi tre segni fortunati.

Ecco il Toro che si riprende ciò che ha perso con gli interessi

Era partito a gennaio con uno sprint degno delle attuali Ferrari il Toro, poi ridimensionato nel corso delle settimane. Ma attenzione che le stelle potrebbero finalmente tornare a brillare sui nati dal 21 Aprile al 20 maggio. Grandissime novità in arrivo per i single che stanno corteggiando con insistenza il partner. Luna e Venere appoggerebbero il successo finale. Ma, le soddisfazioni migliori potrebbero arrivare dall’ambito lavorativo. Nonostante qualche difficoltà iniziale, dovrebbero sbloccarsi un paio di situazioni intricate e intriganti. Addirittura, ci sarebbero dei sospesi e degli arretrati in arrivo. Con una bella soddisfazione economica e finanziaria pronta a entrare nelle casse di famiglia.

Se Ariete e Bilancia hanno fatto una Pasqua dorata da adesso in poi saranno questi 3 segni a spiazzare tutti con un fiume di denaro in arrivo

Sono i Pesci il secondo segno pronosticato come uno dei più fortunati delle prossime giornate. Venere appoggia tutte le iniziative amorose, sia per i single che per le coppie affiatate, pronte a una ventata improvvisa di romanticismo. Attenzione per coloro che vorrebbero mettere in cantiere un erede, le prossime giornate potrebbero essere favorevoli. Una grande armonia di coppia faciliterebbe infatti la pianificazione familiare. Anche in campo lavorativo la situazione promette bene, con la probabilità di incontrare qualcuno pronto a farci una bella offerta. Pochi tentennamenti e apertura al senso di avventura perché il futuro sembra roseo.

Guadagni in arrivo per il Capricorno

Se Ariete e Bilancia hanno fatto una Pasqua dorata, il Capricorno è uno dei tre segni che potrebbero fare i soldi nei prossimi giorni. Soprattutto i liberi professionisti, che potrebbero essere contattati da più persone, per una serie di collaborazioni molto interessanti e ben retribuite. Qualche piccola difficoltà invece in amore, col partner che chiede maggiore sincerità e più senso di responsabilità.

