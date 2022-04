Il ribasso in corso sul titolo Newlat Food non è giunto inaspettato. Alla chiusura del 14 febbraio, infatti, scrivevamo se la chiusura settimanale dovesse essere inferiore ai supporti allora le azioni Newlat Food potrebbero accelerare al ribasso. Ed è proprio quello che successo con le quotazioni che rotto il supporto in area 6,55 euro hanno accelerato verso il successivo obiettivo ribassista in area 5,62 euro (II obiettivo di prezzo). Tuttavia, la tenuta dei supporti potrebbe favorire la ripartenza del titolo Newlat Food.

Allo stato attuale, quindi, la tendenza in corso è ribassista, anche se da un mese a questa parte le quotazioni stanno cercando di forzare al ribasso, ma senza successo. Questa forza dei supporti, però, non deve ingannare. Se si guarda con attenzione al grafico, infatti, dopo il ribasso della settimana del 21 marzo le quotazioni si sono mosse sempre all’interno di questa barra che ha come estremi 5,68 euro e 6,39 euro. Per capire quanto accadrà in futuro, quindi, sarà di estrema importanza monitorare con attenzione quanto accadrà in corrispondenza di questi livelli in chiusura di settimana.

Una chiusura settimanale inferiore a 5,68 euro potrebbe far scattare un’accelerazione ribassista verso la massima estensione del ribasso in area 4,69 euro (III obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, ci sarebbero elevatissime probabilità di invertire al rialzo.

Qualora, invece, le quotazioni di Newlat Food dovessero chiudere sopra 6,39 euro, allora si potrebbe vedere il titolo partire al rialzo. In particolare, in questo caso potrebbe esserci l’opportunità di aggiornare i massimi storici attualmente localizzati in area 7,4 euro. In questo scenario la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 10,8 euro.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti che coprono il titolo Newlat Food il consenso medio è comprare. La sottovalutazione è superiore al 60%.

La tenuta dei supporti potrebbe favorire la ripartenza del titolo Newlat Food: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 27 aprile a 5,90 euro in ribasso dell’1,67% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale