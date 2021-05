I genitori più giovani e inesperti, spesso si trovano sovraccarichi di consigli che giungono da ogni dove. Parenti, amici, vicini di casa, a volte perfino i passanti sono sempre pronti a dispensarli. Si può essere molto confusi e indecisi sul da farsi, se compiacere le persone che ci stanno attorno o seguire il proprio naturale istinto di genitore. Può essere molto utile, fare letteralmente tabula rasa, su tutto ciò che si sente, legge o scolta in tv e seguire la propria voce interiore. Ci sono però alcuni consigli da valutare attentamente poiché davvero frutto dell’esperienza di chi ci è già passato. Tipo cosa non deve mancare quando si esce coi bambini. Cioè l’essenziale mini kit che tutte le giovani mamme dovrebbero tenere sempre con sé in borsa per essere pronte in qualsiasi situazione.

L’arnica

Quando si portano i bambini al parchetto, si sa che prima o poi una caduta è d’obbligo. Tempestivamente possiamo usare la crema gel all’arnica forte. Un estratto naturale che ha un efficace effetto antinfiammatorio. Favorirà l’assorbimento immediato del trauma. Estremamente consigliata se la botta avviene in testa.

Crema cicatrizzante all’acido ialuronico

Rimanendo in tema di piccoli traumi, anche le creme cicatrizzanti sono particolarmente importanti. Soprattutto quelle a base di acido ialuronico. Da utilizzare qualora la caduta avesse provocato un’escoriazione. La crema ha un effetto antibatterico, previene perciò le infezioni ed è un efficace coadiuvante per la ricicatrizzazione cutanea. Un pronto intervento immediato ed efficace, anche se la ferita richiedesse la visita di un medico, intervenire con questa crema nell’immediato è davvero molto utile.

L’immancabile snack

I bambini hanno spesso fame, l’intensa attività fisica a cui si sottopongono, li porta ad avere bisogno di frequenti spuntini. Per non guastare l’appetito in vista dei pasti principali e nello stesso tempo tamponare il calo di zuccheri, si consiglia di avere sempre con sé della frutta essiccata. Ai bambini solitamente piace molto perché ricorda loro il sapore delle caramelle e i genitori possono stare tranquilli perché mangiano qualcosa di sano e gustoso.

Il capo d’abbigliamento essenziale

Ovviamente i bambini piccoli si sporcano, non bisogna preoccuparsi troppo se i loro abiti non sono sempre lindi e perfetti. Vuol dire che si sono divertiti. Mentre è importante avere con sé un capo intimo che può togliere l’eventuale disagio se si sporca. Un paio di mutandine. Abituare i piccoli a fare i propri bisogni fuori casa può essere un processo delicato e un po’ lungo e gli incidenti possono capitare. Avere in borsetta questo capo, che non ingombra può salvare la situazione facendo stare anche il bimbo più sereno. Questo è l’essenziale mini kit che tutte le giovani mamme dovrebbero tenere sempre con sé in borsa per essere pronte in qualsiasi situazione.