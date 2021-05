In Italia c’è un’isola che è un vero paradiso in terra: si chiama Panarea.

Già questo nome fa pensare immediatamente all’estate e mette subito di buon umore.

Scopriamo insieme le bellezze di quest’isola e appuntiamola tra le mete da non perderci per questa estate.

Panarea, l’isola dei vip

Si trova nell’arcipelago delle Eolie. Fa parte del comune di Lipari, nella provincia di Messina. Ci troviamo quindi nella meravigliosa terra siciliana.

Questo punto strategico ha attirato le attenzioni di tantissime persone, nel passato, nel presente e sicuramente anche nel futuro.

Nel passato molti popoli lottarono per conquistarla, proprio per questa posizione geografica molto strategica.

Oggi Panarea è nota anche come “l’isola dei vip”, perché è davvero tanto apprezzata da personaggi famosi e non.

L’isola che accontenta tutti i gusti

Quest’isola è perfetta per ogni turista. Da chi cerca una vacanza un po’ più avventurosa, a chi, invece, vuole rilassarsi; da chi cerca la tranquillità a chi cerca la movida notturna. Panarea è davvero l’angolo di paradiso adatto ad accontentare i sogni di tutti.

Oltretutto è da poco stata dichiarata libera dal Covid. Ecco perché quest’isola Covid free è la meta perfetta per chi vuole vivere una vacanza in totale sicurezza in un luogo paradisiaco. Come riporta l’Ansa, sono 5 le isole senza Covid nelle Eolie: oltre a Panarea, troviamo Salina, Alicudi, Filicudi e Stromboli. Tutte isole che meritano di essere viste, data la bellezza incredibile dei loro paesaggi.

San Pietro e le altre contrade

Chi fa tappa a Panarea deve assolutamente fare alcune tappe obbligatorie. La prima è sicuramente San Pietro, ovvero il centro di Panarea. Qui potremo vedere le bellissime e caratteristiche case bianche con finestre azzurre e una movida tutta da vivere.

Un’altra tappa fondamentale è Cala Junco, che poi è anche la spiaggia più bella dell’isola. Insomma, quest’isola Covid free è la meta perfetta per chi vuole vivere una vacanza in totale sicurezza in un luogo paradisiaco.

