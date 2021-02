Come usare l’arnica. Le varie formulazioni e i casi in cui questo potente antinfiammatorio naturale ci viene in aiuto

L’arnica è uno dei rimedi naturali più usati in caso di contratture, contusioni e stiramenti.

Si ricava da una pianta (l’arnica montana) e possiede proprietà antiflogistiche, antinfiammatorie ed antireumatiche.

Sotto forma di gel, pomata o unguento, è in genere impiegata per uso topico.

Come e quando utilizzare l’arnica

Le sue diverse formulazioni tornano utili per differenti utilizzi. Vediamo allora come usare l’arnica per trarne il massimo dei benefici.

Crema o gel

La formulazione più comoda e diffusa in caso di distorsioni, slogature, strappi e stiramenti. In tutti questi casi, l’arnica riduce l’infiammazione, allevia il dolore e favorisce la riparazione dei tessuti.

Molto utile anche in caso di edema e gonfiori localizzati.

Olio

Utilizzato spesso per i massaggi prima e dopo l’attività sportiva.

Prima per riscaldare i muscoli e prevenire così eventuali traumi, dopo per dare sollievo dai dolori muscolari ed evitare possibili contratture.

Tintura madre

È usata per la preparazione di impacchi da applicare localmente sulle zone interessate. La tintura madre va diluita in acqua o alcool in rapporto 1:5.

In base alle singole esigenze, l’impacco può essere caldo o freddo (con l’aggiunta di ghiaccio). Va tenuto in posa per mezz’ora e solo su pelle integra e senza ferite o escoriazioni.

Ottimo antisettico del cavo orale, fare dei gargarismi con qualche goccia di tintura madre di arnica diluita in acqua, risolve un fastidioso mal di gola in pochi giorni.

Granuli

Formulazione molto utilizzata in omeopatia.

I granuli si assumono per via orale. La dose consigliata è di 5 granuli una volta a settimana. Particolarmente consigliato un ciclo in estate e durante i campi di stagione. Si tratta infatti di un ottimo ricostituente cerebrale ed energetico.

Pianta

Ora che abbiamo visto come usare l’arnica, andiamo a conoscerla un po’ più da vicino anche come pianta.

Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, si tratta di una piccola pianta che cresce ad alta quota.

È una erbacea perenne, con il fusto eretto e pochi rami. I suoi fiori sono di un bel giallo-arancio intensi e possono essere sia singoli che riuniti in piccoli raggruppamenti.

Curiosità

È comunemente chiamata anche “tabacco di montagna” perché, in passato, le sue foglie dalle sue foglie essiccate e sminuzzate si ricavava tabacco da naso.