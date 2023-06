L’esfoliante viso fai da te antirughe delicato preferito dalla Principessa Sissi che purifica e illumina la pelle

Per avere una pelle luminosa e contrastare la comparsa delle rughe è importante fare una skincare quotidiana, sfruttando le proprietà di alcuni ingredienti di stagione. Ecco quale frutto utilizzava la principessa Sissi per preparare uno scrub naturale.

Ogni donna ha i suoi rituali di bellezza al mattino e alla sera, molto importanti per mantenere la pelle idratata e morbida. La beauty routine di molti personaggi famosi diventa un’ispirazione per molte, specie quando si tratta di nuovi prodotti in vendita. I vip usano anche dei trucchetti fai da te, a volte molto singolari, per trattare i capelli e contrastare le rughe del volto. Kate Hudson sembrerebbe usare dei cucchiaini ghiacciati per mettere la crema sul viso, Eva Mendes userebbe l’olio di cocco per il corpo e la chioma. Blake Lively curerebbe la sua bellissima capigliatura con un diffusissimo ingrediente, ovvero la maionese, che li renderebbe lucidi e morbidi dopo varie applicazioni. Ma i segreti di bellezza non sono un’esclusiva dell’età moderna, anche in passato alcuni personaggi storici avevano dei trucchetti per apparire più belle.

L’esfoliante viso fai da te antirughe e delicato: ecco come l’imperatrice Elisabetta d’Austria manteneva la pelle morbida e luminosa

Non tutti sanno che Elisabetta di Baviera, nota a tutti come la principessa Sissi, aveva dei rituali di bellezza a cui teneva particolarmente. Aveva dei capelli lunghissimi che curava quotidianamente con l’aiuto di una parrucchiera personale, proprio lei riusciva a farle perfettamente le sue acconciature preferite. Furono tante le aristocratiche che cominciarono ad emulare le sue trecce raccolte come una corona sopra la nuca.

La sua chioma, molto folta e lunga, pesava diversi chili e l’ammorbidiva e lavava con una particolare miscela di uova e cognac. Sissi era anche attenta a mantenere la sua pelle luminosa e morbida con una crema della farmacia di corte, che conteneva olio di mandorle. Amava usare quotidianamente l’acqua di rose appena fatta, una lozione a base di violette ed un altro ingrediente totalmente naturale. L’imperatrice, infatti, aveva una pella senza rughe grazie anche ad all’esfoliante viso fai da te antirughe e delicato del tutto naturale a base di fragole. Per rendere il suo incarnato perfetto, creava una purea schiacciando questo splendidi frutti estivi e probabilmente aggiungeva del miele.

La maschera alla fragola

È la stagione delle fragole e sarà semplice trovare quelle fresche e di qualità per realizzare questa maschera anti age semplice e veloce. Controlliamo che siano biologiche, quindi coltivate senza concimi chimici, e soprattutto di non avere allergie o intolleranze. Usiamo circa 5 fragole, laviamole e schiacciamole con una forchetta in una ciotola e aggiungiamo un cucchiaio di miele. Quindi massaggiamo il mix sulle guance, mento e fronte, lasciamo agire per 5 minuti prima di risciacquare, poi potremo applicare la nostra crema idratante. In alternativa al miele possiamo utilizzare un cucchiaio di zucchero di canna e dell’olio di mandorle dolci. Grazie alle proprietà delle fragole, ricche di vitamina C, contrasteremo l’invecchiamento cutaneo e rimuoveremo il sebo in eccesso e otterremo una pelle luminosa e vellutata.