Balsamo idratante ed economico per capelli secchi e crespi: ecco quale scegliere tra gli scaffali

Il balsamo è un cosmetico utile per mantenere i nostri capelli morbidi e setosi, soprattutto se li abbiamo sfibrati e secchi. Ma quale acquistare al supermercato? Scopriamo alcuni prodotti a prezzi convenienti.

Prendersi cura dei propri capelli è un’abitudine sana che ci aiuta a renderli morbidi e in perfetta forma. L’alimentazione è un importante fattore che contribuisce ad avere una chioma forte, se si limitano i cibi grassi. Sono d’aiuto anche alcuni rimedi della nonna naturali, che includono semplici ingredienti per la realizzazione di impacchi e maschere, come olio d’oliva o amido di riso. Ma un passaggio che molti sottovalutano, e che sembra essere efficace, è nutrire e idratare il capello attraverso il balsamo.

Questo cosmetico, generalmente, si applica settimanalmente dopo lo shampoo e può avere anche un’azione districante. Al supermercato, o nei negozi specializzati, gli scaffali sono letteralmente stracolmi di questi prodotti, con profumazioni o funzioni differenti. Alcuni domano e definiscono i ricci, altri servono a dare volume, a riparare il capello sfibrato e danneggiato, a illuminare il colore, attraverso specifici nutrienti.

Scegliamo con cura il balsamo idratante ed economico per capelli secchi e crespi

Oltre ad avere vari formati, li troviamo in consistenze diverse, in crema, mousse o fluidi, l’importante è che non contengano sostanze dannose. Sarebbe meglio optare per quelli che contengono meno profumi, possibile causa di allergie, da valutare anche la presenza di siliconi e parabeni. In questo caso non resterà che leggere l’etichetta per essere consapevoli al 100% dell’acquisto che stiamo effettuando. Chi vuole evitare del tutto componenti chimiche potrà scegliere quelli biologici e addirittura vegan, individuabili attraverso l’apposito simbolo nella confezione.

Per proteggere i capelli da smog ed agenti atmosferici e contrastare l’effetto paglia, potremmo scegliere al supermercato tra questi prodotti a basso costo. Poco meno di 8 euro costa il balsamo dell’Oréal Botanicals Argan Cartamo, che non contiene coloranti, parabeni, siliconi ed è specifico per chiome particolarmente secche. Gli oli di cartamo, soia, cocco e Argan nutrono a fondo il capello e basterà applicarne una piccola quantità.

Contiene ingredienti naturali il balsamo Cien Nature con aloe vera, un cosmetico in vendita alla Lidl. Il marchio Biopoint propone la crema nutriente senza risciacquo, arricchita con mandorla, quinoa, cotone e aloe, la cui confezione da 150 ml costa circa 9 euro.

Azione nutriente

Non supera gli 8 euro il delicato balsamo capelli completamente naturale Omnia all’aloe vera. Anche Pantene propone un balsamo idratante ed economico per capelli secchi e crespi a circa 6 euro, il Pro-V rigenera e protegge con azione nutriente. Prezzi interessanti, sotto i 3 euro, per il balsamo ultra nutriente Garnier all’olio di avocado e burro di karité, senza siliconi, o il flacone alla banana nutriente.