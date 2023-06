Anche i giardini hanno delle mode: ecco il colore più di tendenza dell’estate 2023

Con il termine armocromia indichiamo la scelta dei colori migliori per comunicare uno stato d’animo. Letteralmente significa armonia dei colori. Ebbene ecco quale è quella per il nostro giardino.

Avete mai pensato a quanto la felicità e la serenità che ci trasmette un ambiente sia collegata a come questo è disposto, e con quali colori? Ebbene, la stessa sensazione si prova in un giardino. A noi appassionati di giardino farà piacere sapere che esiste un documento utilizzato a livello internazionale, il Garden Trends Report, che registra le indicazioni di mercato di venditori e acquirenti nel mondo del giardinaggio e degli esterni. Per il 2023 ha ufficialmente indicato quale è il colore da non far mancare nel nostro prato, balcone o giardino. E si tratta del color terracotta. D’altronde anche i giardini hanno delle mode: ecco il colore cui non possiamo rinunciare. Così vediamo alcune idee per assecondare questa dritta.

Sia nei materiali che nella scelta dei fiori

I richiami di questa sfumatura vanno in due direzioni: la serenità fiduciosa da un lato, ed il rimando ai materiali antichi e compatibili con l’ambiente dall’altro. Pensiamo alle tonache dei monaci buddisti, ma anche alla sfumatura del tramonto o della sabbia nel deserto. Oppure ancora al colore delle ceramiche e delle anfore greche, di tipico color nero e terracotta. D’altronde anche il giardino deve essere luogo virtuoso per la tutela dell’ambiente. Ci si potrebbe chiedere come far comparire questa sfumatura negli spazi che abbiamo a disposizione, così ecco alcune idee.

In primo luogo, possiamo impiegarlo per cuscini, contenitori, tappeti, anfore e buccheri d’arredamento. Poi, dedichiamoci a piante e fiori con queste sfumature. Tra gli specialisti è molto ricercata la “tecoma red hot”, e la cosiddetta rosa Veranda (in realtà una petunia), anche se queste sono difficili da reperire in Italia.

Altrimenti, oltre, alle rose terracotta, possiamo provare con sfumature più energiche del colore: la calendula, la sterlizia ed il ranuncolo faranno al caso nostro. Infine, una pianta ornamentale perenne che presenta una sfumatura di questo tipo è la Penniseto Alopecuroides. Molto utilizzata per gli spazi pubblici, presenta un fiore a spiga spumoso e color crema. L’impatto è sicuro e molto elegante.

Infine, possiamo cercare quei fiori e piante che per armocromia si abbinano meglio. Il terracotta è una sfumatura tenue che bene si abbina con altre sfumature pastello. Il verde della salvia, ad esempio, oppure le sfumature di una pianta più ricercata ma priva di particolari necessità come il sedum: sarà l’ideale per terreni rocciosi ed aridi.

Non dimentichiamo di proteggere le nostre piante e verdure contro afidi e formiche. E possibilmente estendiamo l’armonia a tutti gli ambienti in cui trascorriamo del tempo, visto che è fondamentale per la nostra serenità. Per questo motivo possiamo applicare i consigli ed i trucchi più celebri per portare la stessa sensazione a casa. Uno di questi è il celebre metodo delle scatole molto usato anche dalle star.