L’esercizio fisico è una parte importantissima della vita di molti di noi. L’allenamento, infatti, oltre a far bene alla mente e a far scaricare la tensione, aiuta anche il nostro fisico. Durante la stagione estiva, dove il corpo è più esposto, sono molti coloro che dedicano più tempo all’esercizio.

Sappiamo bene, infatti, che a causa del caldo, lasciamo dei lembi di pelle più scoperti. Per questo motivo, in tantissimi iniziano a tenerci di più alla forma fisica e cercano di ottenere un fisico che possa soddisfarli al 100%, così da poterlo mostrare in totale serenità.

Dunque, come appena sottolineato, non sono poche le persone che durante la stagione estiva vogliono tornare in forma. In particolar modo, in tanti si affidano proprio all’esercizio fisico per raggiungere questo obiettivo.

Il problema è, per esempio, che non tutti hanno la possibilità di andare in palestra. Che sia per i costi, per il poco tempo a disposizione o per le distanze, sono diverse le persone che preferiscono allenarsi a casa. In questo caso, potremmo mettere in pratica alcuni piccoli consigli per raggiungere comunque i nostri obiettivi.

Infatti, ci sono tanti esercizi per le braccia che le tonificherebbero senza troppo sforzo, per esempio. Oppure, se volessimo concentrarci su ventre e glutei, ci sono altre attività che potremmo sicuramente provare direttamente tra le mura domestiche.

L’esercizio semplicissimo da fare a casa che scolpisce pancia e glutei

C’è un esercizio in particolare che potrebbe aiutarci a tonificare come desideriamo i glutei e a scolpire gli addominali. Parliamo del ponte a farfalla unito al crunch completo.

Per farlo, mettiamoci sdraiati per terra con la schiena. Mettiamo poi i piedi uniti, dando alle gambe la classica posizione della farfalla che conosciamo sin da bambini. Ora, lasciamo andare le ginocchia verso il pavimento.

In questa posizione, solleviamo i glutei, stringendoli e andando verso l’alto. Riportiamoli giù ed eseguiamo automaticamente un addominale completo, fino a toccare le punte dei piedi.

Continuiamo con questo esercizio per 20 volte per ogni serie e teniamo a mente che dovremmo fare almeno 3 serie al giorno per vedere dei risultati.

Dunque, ora sappiamo che è questo l’esercizio semplicissimo da fare a casa che scolpisce il nostro fisico. Ovviamente, questa attività da sola non basterà. Infatti, dovremmo anche muoverci oltre a curare l’alimentazione. Prima di cambiare le nostre abitudini, però, dovremmo assolutamente rivolgerci a un esperto che possa valutare la nostra condizione personale.

