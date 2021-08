Dopo le vacanze ci sono due problemi che in molti di noi devono affrontare. Il primo è sicuramente il ritorno a casa e alla routine. Si salutano le spiagge o le montagne e la loro pace. Il relax è finito e si torna allo stress della quotidianità e del lavoro. Il secondo problema è che dobbiamo fare i conti con linea. Magari ci siamo giustamente lasciati andare in questo periodo. Abbiamo lasciato la stretta della dieta e ci siamo concessi di mangiare di più. D’altra parte, quando si visitano nuovi luoghi si fa anche un viaggio culinario. Ora, dobbiamo rimetterci in forma e affrontare al meglio il ritorno alla quotidianità. Ma se ci fosse un modo per risolvere tutti e due i problemi in un colpo solo? Ecco allora l’esercizio per gli addominali poco conosciuto che diverte e scarica lo stress.

L’arte ci insegna

Non stiamo parlando dell’arte come si potrebbe pensare. Si tratta dell’arte marziale, è da qui che prendiamo spunto. Se guardiamo gli sportivi che si dedicano ad alcune di queste discipline vedremo un fisico asciutto. Nello specifico, una pancia piatta e addome scolpito. Inoltre, sappiamo che questi sport scaricano molto la tensione e rigenerano mente e corpo. C’è una caratteristica specifica di alcune di queste arti marziali. Si tratta dell’uso delle gambe nel combattimento. Vediamo questi atleti che sferrano calci veloci e potenti. Pensiamo che nel movimento a fare la differenza siano proprio le gambe. In realtà non è così. Sono proprio gli addominali a dare la spinta a queste tecniche. Ed è proprio da qui che prenderemo spunto.

L’esercizio per gli addominali poco conosciuto che diverte e scarica lo stress

Vediamo allora cosa dobbiamo fare per sconfiggere la tensione e rimetterci in forma allo stesso tempo.

Mettiamoci in posizione: braccia vicino al busto, una gamba davanti e una gamba dietro. Partiamo tirando un calcio con la gamba e ruotando il bacino. Appoggiamo la gamba avanti, poi sferriamo un calcio con l’altra gamba. La cosa importante sarà ruotare interamente il bacino ad ogni calcio. Nel fare questa rotazione attiveremo con forza gli addominali. In questo modo, li alleneremo totalmente. Ovvero stimoleremo sia quelli anteriori che quelli obliqui. Continuiamo il movimento per circa un minuto e poi recuperiamo un altro minuto. Questa tecnica, proprio per la dinamicità, ci permetterà anche di sfogare lo stress. Avremo quindi un doppio risultato se faremo questo esercizio. Magari, dopo le prime volte, cerchiamo di aumentare sempre di più la velocità.

Il consiglio è quello di fare questo esercizio al mattino appena svegli. Il motivo lo abbiamo ben spiegato nell’articolo il miglior metodo per bruciare grassi durante l’allenamento.