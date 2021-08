Le piante grasse sono ideali per chi non ha molto tempo da investire nel giardinaggio, ma vuole comunque circondarsi di verde.

Esistono davvero tantissime specie di piante succulente, ma sono tutte accumunate da alcune caratteristiche. Ad esempio, sono molto longeve e possono sopravvivere anche per anni, se non addirittura secoli.

Inoltre, occupano poco spazio, crescono praticamente in qualsiasi ambiente e sono semplici da coltivare.

In questo articolo analizzeremo più da vicino una pianta succulenta molto bella ed apprezzata soprattutto per la sua particolare forma.

Ecco la pianta succulenta a forma di rosetta che sta spopolando ovunque

Una delle piante succulente più diffuse, soprattutto in Asia, è l’orostachys, appartenente alla famiglia delle Crassulacee.

Esistono davvero tantissime varietà di orostachys, ma una delle più affascinanti è sicuramente quella bohemeri.

Questa piccola pianta succulenta cresce fino a 5 centimetri di diametro, con un portamento a forma di rosetta.

Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, le rosette iniziano a produrre dei bellissimi fiori gialli a forma di pannocchia. La fioritura può durare fino ad un mese e porterà alla morte delle rosette. Tuttavia, queste ricresceranno molto velocemente e verranno sostituite da quelle nuove.

Manutenzione

Come tutte le piante succulente, anche l’orostachys bohemeri ha bisogno di pochissime cure, ma essenziali. In linea generale, ci saranno brutte sorprese a settembre per chi non cura le piante grasse in questo modo.

Partiamo innanzitutto dall’esposizione e dall’irrigazione.

Per quanto riguarda il primo punto, l’orostachys bohemeri ha bisogno di stare in un’ambiente caldo e soleggiato, ma cresce bene anche in mezz’ombra.

Mal sopporta, invece, le gelate con temperature inferiori ai 4 gradi.

L’apporto di acqua, invece, deve essere costante anche se non abbondante. Nei periodi più caldi, possiamo innaffiare una volta ogni 15 giorni, evitando comunque di bagnare le rosette.

Terreno e concimazione

Quindi per non creare ristagni idrici, è importante far crescere la pianta in un terreno adatto alle sue necessità. L’ideale sarebbe un terriccio fibroso, soffice e drenato, possibilmente mischiato con della sabbia.

Per quanto riguarda la concimazione, basterà utilizzare un fertilizzante specifico per piante grasse, a mesi alterni, fino a completa fioritura.

Quindi, ecco la pianta succulenta a forma di rosetta che sta spopolando ovunque e che è anche molto semplice da replicare. Infatti, basterà infatti staccare le rosette periferiche e trapiantarle in un terriccio fibroso e drenato, dove attecchiranno fin da subito.

