Il torcicollo è un male che affligge tante persone. Magari si è dormito male, si è fatto uno scatto repentino e siamo rimasti con il collo bloccato. Oppure abbiamo preso un colpo d’aria. È uno di quei dolori che causa grande disagio, soprattutto perché spesso persiste per qualche giorno. Vediamo quali esercizi possono aiutarci.

Cos’è

Il torcicollo è un malessere che interessa i muscoli del collo e del tratto cervicale. È dovuto a una contrattura dei muscoli laterali del collo. Può essere accompagnato anche da mal di testa e dolore alle spalle. Ad esempio si può presentare spesso in chi soffre di bruxismo.

Quando il dolore è persistente e dura più di 3 mesi si parla di torcicollo cronico. In questo caso è bene consultare il proprio medico per poter concordare una terapia.

Ecco 4 esercizi per alleviare il torcicollo

Quando si sente un po’ di rigidità al collo, dovuta ai motivi di cui abbiamo parlato, si possono fare degli esercizi per eliminare la contrattura. Vediamo quali:

a) Stando seduti con il busto dritto si può ruotare la testa, disegnando un cerchio. Ripetere la rotazione lentamente un paio di volte in senso orario e altrettante in senso antiorario.

b) In piedi, con le mani dietro la testa. Piegare lentamente la testa verso il torace. Una volta raggiunta la massima estensione restare in questa posizione per 5 secondi. E poi ritornare a quella di partenza. Si può ripetere un paio di volte.

c) In piedi, preferibilmente davanti allo specchio. Con la mano destra sulla tempia. Fare un po’ di pressione come per spingere la testa nell’altra direzione. Ma contrastare il movimento. Lasciare in tensione per qualche secondo e ripetere dall’altro lato.

d) Da seduti portare le mani dietro la nuca. Posizionarle ai lati della prima vertebra e con i polpastrelli effettuare un piccolo massaggio. Meglio applicare una leggera pressione. E ripetere il movimento per circa 15 secondi.

Ed ecco 4 esercizi per alleviare il torcicollo. Questi esercizi sono utili per dare un po’ di sollievo.

Per approfondire su come combattere il torcicollo e la cervicale con l’alimentazione, cliccare qui.