In questo spazio, invece, l’attenzione è rivolta ad una tendenza che ha preso piede, anche in Italia, qualche anno fa ma che nell’ultimo periodo è diventata proprio un “must” delle abitazioni chic ed eleganti.

L’incredibile tendenza di arredare casa con quadri “vivi” dall’aspetto magnifico, ecco come farci invidiare

Stiamo parlando del verde stabilizzato, ovvero una tecnica con la quale la linfa delle piante viene sostituita con un prodotto stabilizzante.

In questo modo, le piante possono durare anche 10 anni. Senza troppa manutenzione, infatti, si riesce ad arredare casa in modo straordinario e senza acquistare continuamente vegetali nuovi, fiori e arbusti ogni anno.

Fotografati e famosissimi sui social, i quadri realizzati da una cornice e da piante. A far da padroni sono soprattutto muschi e fogliame stabilizzati.

Questa tecnica, dicono gli esperti, è un processo totalmente ecologico. La sostanza che va a sostituire la linfa è 100% biodegradabile e a base di glicerina naturale e acqua.

Dunque, complice anche un desiderio collettivo ritrovato di semplicità e di rispetto per l’ambiente, sono sempre di più le persone che scelgono questo particolare metodo.

Quadri 3D dalla bellezza mozzafiato

Per realizzare un angolo verde verticale e suggestivo, basta poco. Cercando in rete, infatti, sono tantissime le aziende a cui ci si può rivolgere per far arrivare direttamente a casa il quadro “vivente” da appendere in casa. I costi sono variabili ma non eccessivi. Per un quadro piccolo si può spendere anche meno di 20 euro.

