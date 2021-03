Abbiamo visto nelle settimane scorse come riappropriarci del nostro bagno e farlo sembrare più grande, con qualche piccolo lavoro di restyling. Suggerimenti ai quali rimandiamo nell’articolo di approfondimento. Oggi, invece, vedremo come ottenere un bagno più funzionale e ordinato con questi semplici accorgimenti, senza investire cifre importanti. E, approfittando dell’ennesima chiusura sociale e delle tante ore che trascorreremo a casa. Facendole, così, diventare fruttuose.

Parola d’ordine per ma avere un bagno funzionale

Parola d’ordine per un bagno in ordine è proprio l’ordine. Potrebbe sembrare uno scioglilingua, ma soprattutto per la stanza più piccola della casa, l’azione chiave è proprio quella di avere tutto sotto controllo. Ricordiamo, infatti che il bagno svolge comunque una funzione molto importante in casa, anzi spesso doppia. Sì, perché alla mattina, con la famiglia che va di fretta, è il luogo in cui, senza un ordine delle cose, sarebbe tutto un gran casino. Alla sera, diventa invece meta del nostro relax con un bagno ristoratore e riposante. Ecco, perché l’ordine del nostro bagno è importante sia a inizio che a fine giornata. Soprattutto in una quotidianità sempre più frenetica come la nostra.

Via gli accessori non necessari

Un bagno più funzionale e ordinato con questi semplici accorgimenti, primo dei quali appendere gli asciugamani sul retro della porta. In pochi ci pensano, ma questo è il primo trucco per risparmiare spazio e mantenere comunque la funzionalità del nostro bagno. Approfittare di una superficie, che solitamente lasciamo vuota. Evitiamo, però di acquistare e utilizzare dei ganci come quelli degli strofinacci. Prendiamo piuttosto delle barre funzionali ed esteticamente piacevoli.

Una colonna salvaspazio

Siccome l’intento di questo articolo non è quello di far sembrare il bagno più grande, ma farlo diventare più ordinato e funzionale, ecco l’idea della colonna. Le colonne cosiddette salvaspazio, alte e adattabili ai pochi centimetri del bagno, sono arredi sempre più comuni nelle nostre case. Installandone una, andremo infatti a eliminare contenitori, cesti e cestini, barattoli e bicchieri, scatole e scatoline. Metteremo tutti gli accessori utili in un posto unico, di facile uso anche per i più piccoli ed estremamente funzionale.

