Tutte le volte che si può, è meglio risparmiare. Si possono trovare metodi per ridurre l’importo della bolletta della luce e del gas. Oppure si può cercare di diminuire il peso gli scontrini del supermercato. O ancora, invece di ridurre i costi si possono aumentare le entrate, magari vendendo qualche cianfrusaglia.

Ma una delle spese che ormai quasi tutte le famiglie devono sostenere è quella dell’abbonamento ad internet. Spesso si tratta di varie decine di euro mensili, che impattano non poco sul bilancio familiare. Però facciamo attenzione, in questa situazione possiamo smettere di pagare l’abbonamento ad internet.

La soluzione che conosciamo

Sappiamo che il modo più efficace per risparmiare su internet di casa è disdire l’abbonamento alla rete, ed utilizzare l’hotspot del telefono. Si tratta di una funzionalità che permette di usare la rete dello smartphone per navigare su internet con il computer usando i Giga dell’offerta telefonica.

Però, prima di farlo, dobbiamo assicurarci di un paio di cose. Bisogna infatti essere sicuri che questa sia la soluzione per noi, controllando due cose in particolare.

Capiamo se possiamo risparmiare

Innanzitutto, dobbiamo vedere quanti GB sono compresi nella nostra offerta. Sul mercato ci sono molte alternative che con meno di 10 euro al mese garantiscono anche 50 GB al mese, un’offerta davvero buona.

La seconda cosa che dobbiamo chiederci è: ci bastano 50 GB al mese? Questa è la domanda fondamentale: se non ci bastano, allora l’offerta di casa diventa necessarie e non evitabile. Per capire quanti GB utilizziamo, dobbiamo pensare a che utilizzo facciamo della nostra rete.

Se guardiamo tanto Netflix, allora probabilmente non ci basta l’offerta del telefono. Infatti Netflix consuma circa 1 GB ogni ora per garantire la sua ottima qualità video. Se invece siamo sempre su Youtube, spenderemo circa ⅓ di GB ogni ora. Se invece leggiamo quasi solo articoli scritti, allora la spesa in GB sarà contenuta.

In generale, una famiglia numerosa consuma molti GB e quindi richiederà la rete di casa, mentre una più piccola potrebbe forse usare solo l’hotspot del telefono. Quindi facciamo attenzione, in questa situazione possiamo smettere di pagare l’abbonamento ad internet. Se non siamo sicuri del nostro consumo, contattiamo il nostro operatore e cerchiamo di capire se possiamo avere un resoconto mensile da lui.